Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 30 вопросов Зеленскому 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021

Бьюти-выбор звезд

Юная Лорак

BBC vs Royals

Зов ада

Шоу "Маска". Сезон 2

Грэмми-2022
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ода одиночеству: Макс Барских презентовал второй трек Tequila Sunrise из нового альбома (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 15:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Макс Барских продолжает открывать душу своим слушателям в песнях. Сингл "Tequila Sunrise" стал вторым англоязычным треком из будущего альбома музыканта
Макс Барских выпустил клип для нового трека Tequila Sunrise
Макс Барских выпустил клип для нового трека Tequila Sunrise

Певец продолжает уверено покорять сцену, недавно Барских получил премию от российского MTV. Однако, исполнитель нацелен на мировой рынок шоу-бизнеса.

Артист продолжает демонстрировать другое звучание своих песен. В новом треке исполнитель объединил гитарные рифы и откровенную лирику, в клипе песню дополнил танец contemporary.

Реклама

Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге, – рассказал Барских о новой работе.

Режиссером клипа выступил продюсер Макса Барских Алан Бадоев. По его словам, в новой работе они попытались объединить кино и театральное повествование. На первый план в клипе выходит хореография, а в каждом танце есть свой мини-сюжет. Хореографом-постановщиком для работы над клипом пригласили Анастасию Харченко.

Реклама

Клип объединил в себе несколько мини-сюжетов
Клип объединил в себе несколько мини-сюжетов / Фото: instagram.com/max_barskih

У работы есть и другая часть, "ода одиночеству", как я ее называю. Это то, с чего начинается клип. У Макса своя потрясающая пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая бы очень точно проявляла его внутренний крик, – подытожила хореограф-постановщик.

Новая работа Барских расскажет о чувствах
Новая работа Барских расскажет о чувствах / Фото: instagram.com/max_barskih

Реклама

Больше новостей о звездах:

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — самый популярный хит в истории чарта
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять