Одесситка Регина Тодоренко в "голом" платье рассекретила вторую беременность: фото

Уже давно фанаты подозревали, что в семье Тодоренко и Топалова будет пополнение. Звезда начала носить мешковатую одежду и делать фото с определенного ракурса, чтобы не выдать свою тайну. Однако сама Регина решила несколько месяцев эту тему не комментировать.
И вот произошло чудо. Регина Тодоренко подтвердила тот факт, что они с Владом Топаловым во второй раз станут родителями и у их сына Михаила будет братик или сестричка.
Так, на съемки очередного выпуска шоу "Маска" ведущая появилась в обтягивающем платье телесного цвета. Такой наряд четко подчеркивал ее округлившийся живот.
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По фото можно понять, что Тодоренко находится уже на позднем сроке беременности.
Появление на свет второго ребенка Регины и Влада ожидается в конце весны или в начале лета. Пол будущего малыша пока остается в секрете.
К сожалению, пока Регина готовится во второй раз стать мамой, в Украине гибнут десятки невинных маленьких детей из-за России, которая подло вторгалась в нашу страну. А одесситка Тодоренко молчит. Она только призывает думать о любви и мире.
За эти 23 дня кровопролития она так и ни слова не сказала о том, сколько россияне в общем убили детей в Украине, сколько получили ранения, сколько потеряли своих родителей. Регина насколько дорожит карьерой в РФ что просто игнорирует тему войны на ее же родине.
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