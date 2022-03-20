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Одесситка Регина Тодоренко в "голом" платье рассекретила вторую беременность: фото

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20 марта, 11:48
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Телеведущая наконец-то решила снять маску и раскрыть интригу последних месяцев
Регина Тодоренко перестала скрывать беременность
Регина Тодоренко перестала скрывать беременность / Фото: Instagram

Уже давно фанаты подозревали, что в семье Тодоренко и Топалова будет пополнение. Звезда начала носить мешковатую одежду и делать фото с определенного ракурса, чтобы не выдать свою тайну. Однако сама Регина решила несколько месяцев эту тему не комментировать.

И вот произошло чудо. Регина Тодоренко подтвердила тот факт, что они с Владом Топаловым во второй раз станут родителями и у их сына Михаила будет братик или сестричка.

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Так, на съемки очередного выпуска шоу "Маска" ведущая появилась в обтягивающем платье телесного цвета. Такой наряд четко подчеркивал ее округлившийся живот.

Регина Тодоренко впервые подтвердила беременность
Регина Тодоренко впервые подтвердила беременность / Фото: Instagram

По фото можно понять, что Тодоренко находится уже на позднем сроке беременности.

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Тодоренко станет мамой где-то в июне
Тодоренко станет мамой где-то в июне / Фото: Instagram

Появление на свет второго ребенка Регины и Влада ожидается в конце весны или в начале лета. Пол будущего малыша пока остается в секрете.

Тодоренко подтвердила беременность на шоу "Маска".
Тодоренко подтвердила беременность на шоу "Маска". / Фото: Скриншот из YouTube

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К сожалению, пока Регина готовится во второй раз стать мамой, в Украине гибнут десятки невинных маленьких детей из-за России, которая подло вторгалась в нашу страну. А одесситка Тодоренко молчит. Она только призывает думать о любви и мире.

За эти 23 дня кровопролития она так и ни слова не сказала о том, сколько россияне в общем убили детей в Украине, сколько получили ранения, сколько потеряли своих родителей. Регина насколько дорожит карьерой в РФ что просто игнорирует тему войны на ее же родине.

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