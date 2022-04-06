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Одни руины и смерти: Руслана показала разрушенную российскими оккупантами Бородянку (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 13:17
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Украинская певица Руслана посетила освобожденный от рашистов городок, чтобы передать гуманитарную помощь
Руслана побывала в освобожденной от оккупантов Бородянке
Руслана побывала в освобожденной от оккупантов Бородянке / Фото: скриншот, Instagram

Бородянка – еще один городок под Киевом, который понес большие убытки и потери от рук циничных российских оккупантов. На днях это место удалось освободить от "русского мира". Руслана сразу решила отвезти пострадавшим местным помощь.

Артистка присоединилась к одному из киевских подразделений территориальной обороны. Вместе с защитниками она отправилась в Бородянку и привезла необходимые вещи жителям.

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Привезли в Бородянку и близлежащие к Бучи населенные пункты гуманитарную помощь. Взяли все для маленьких, для младенцев. Лекарство взяли, – рассказала певица.

Также Руслана записала видео, где показала, что оставили после себя захватчики на улицах этого городка.

На шокирующих кадрах видны почти полностью разбитые жилые дома, детские площадки, сады, школы, парки. Кроме того, можно увидеть заброшенную вражескую военную технику и обстрелянные автомобили.

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Скриншот видео
Скриншот видео

Все полностью разрушено… По дороге вижу весь этот треш. Среди слов нет таких терминов, которые я вижу, – эмоционально выразилась звезда.

Кроме того, на кадрах, опубликованных Русланой, можно заметить, что рашисты оставили в память о себе нарисованные буквы "V" и руины. Им никогда не простят это кровавое преступление и всегда будут помнить это.

Скриншот видео

Раньше Руслана призвала поддержать семьи погибших украинских спасателей, которые отдали свою жизнь, спасая других.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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