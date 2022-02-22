Официально: Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022

Переговоры заняли несколько дней, но теперь группа наконец-то приняла решение ехать на конкурс. Kalush Orchestra представят нашу страну вместо Алины Паш
Группа Kalush Orchestra едет на Евровидение-2022 / Фото: kalush.official
Сегодня, 22 февраля, на заседании Оргкомитета Нацотбора на участие в "Евровидении-2022" было принято решение о том, что группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине. Об этом сообщает Суспільне.
Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на "Евровидение-2022" и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед Европой, — сказал вокалист группы Олег Псюк.
Анна Пономаренко
Team Lead Звезды Сегодня
Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики. Больше статей автора