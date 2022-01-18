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Ого, как выросла! Экс-холостяк Макс Михайлюк показал милое фото со своей дочерью

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 11:00
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После декабрьского ДТП в центре Киева звезда реалити "Холостяк-10" Максим Михайлюк почти ничего не публиковал в соцсетях. Только на днях он впервые добавил фото со своей дочерью
Макс Михайлюк опубликовал фото с подросшей дочерью.
Макс Михайлюк опубликовал фото с подросшей дочерью. / Фото: instagram.com/flymax305/

4 декабря 2021 года Максим Михайлюк случайно сбил пешехода в Печерском районе столицы, после этого он долгое время не выходил на связь. Более того, после аварии участник "Холостяка" исчез из Сети – в последний раз он добавлял фото в октябре.

Впрочем, в новом году Макс Михайлюк решил совершить камбек в Instagram . 17 января мужчина опубликовал новое фото, где он позирует с восьмимесячной дочкой Арианой.

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Давненько нас здесь не было. А мы за это время изрядно подросли, – коротко подписал кадр Михайлюк.

Макс Михайлюк с дочерью Арианой.
Макс Михайлюк с дочерью Арианой. / Фото: instagram.com/flymax305/

Как видно на снимке, девочка одета в курточку персикового цвета и шапку с красными орнаментами и помпоном. В то же время отец девочки – в черной куртке и белой футболке.

Фолловеры были удивлены, потому что никак не ожидали увидеть Михайлюка в Сети. Большинство подписчиков засыпали комплиментами мужчину и отметили, что рады его возвращению. Не прошел мимо фото и участник "Холостяка-11" Михаил Заливако:

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  • Аввв.
  • Папина дочь.
  • Такая сладенькая, выросла так.
  • Очень приятно видеть вас, Макс.
  • Да, давненько не видели вас.
  • А мы скучали.
  • Как похожа на папу.
Скриншот instagram/flymax305

Также в Instastories Михайлюк показал несколько видео, как он пилотирует в небе.

Скриншот instagram/flymax305

Отметим, что жена Максима, модель Дарья Хлыстун активно ведет свой Instagram, даже после ДТП с участием ее мужа. Впрочем, женщина не упоминает в соцсети своего любимого, как это было несколько месяцев назад.

Скриншот instagram

Что известно о ДТП с Михайлюком

Максим Михайлюк сбил пешехода Федора Мединского по улице Бойчука в Киеве. Известно, что мужчина перебегал дорогу на запретный сигнал светофора.

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Сам Михайлюк объяснял, что он ехал на небольшой скорости, но не успел среагировать на выбежавшего на дорогу пешехода.

Полиция подтвердила ДТП с Михайлюком
Полиция подтвердила ДТП с Михайлюком / Фото: YouTube / Новини LIVE

Жена Мединского Анжела Шульга рассказала, что они с мужем работали в клининговой компании и занимались уборкой в спортивной школе на улице Бастионной. Вскоре ее муж вместе с охранником пошли в магазин, чтобы купить сигареты – тогда и Федора сбили.

Мужчину сразу госпитализировали, ему провели операции. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Как объясняла жена потерпевшего, у Федора была черепно-мозговая травма, перебитые плечо и ребра, а также перебит тазобедренный сустав, на правой ноге – открытый перелом, а шейный отдел позвоночника перебит в двух местах.

Также Анжела подтвердила тот факт, что ее муж нарушил правила дорожного движения и вышел на дорогу на красный свет.

Сам же Максим Михайлюк долгое время не выходил на связь с семьей Федора и почти сразу после инцидента он отправился в США. Однако впоследствии он решил связаться с женой пострадавшего.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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