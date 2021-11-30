Огромная вышиванка и несколько чемоданов: Анна Неплях отправилась на финал Мисс Вселенная

С собой Анна Неплях, которая мечтает стать многодетной мамой, увезла семь чемоданов. Вместе с одеждой от украинских брендов и вечерним платьем дубайского дизайнера, Анна повезла национальный костюм под названием "Вышитый код Украины".
Его автор – модельер Шевчук Наталья, стремилась показать разнообразие, богатство и уникальность вышивки разных регионов в одном образе.
В зависимости от исторического региона Украины орнаменты вышивок отличаются деталями, цветом и собственной уникальной техникой создания. Мастерицы в процессе вышивания закладывают в свое изделие не только красоту, но и символьное содержание, знаки своего рода, – говорит о костюме дизайнер Наталья Шевчук.
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Каркасная юбка наряда украшена 25 пяльцами с вышивками – это общее число регионов Украины, включая Донбасс и Крым. Все изображения соответствуют традиционным орнаментам.
Корсет костюма сплетенный из натуральной лозы. Его фактура – дань распространенному в Украине искусству лозоплетения. Цветы на плечевой конструкции именно те, которые используются в украинских венках.
При создании всех элементов национального костюма было задействовано более 10 мастеров разных ремесел: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, а также мастер по металлу. Общий вес образа составляет более 15 кг.
В конкурсе примут участие представительницы 80 стран. "Мисс Вселенная 2020" мексиканка Адриана Меза передаст корону своей преемнице.
Финал конкурса будут транслировать во всем мире в ночь с 12 на 13 декабря (в 02:00 по украинскому времени).
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