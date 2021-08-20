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Океан Эльзы впервые за семь лет выступили в ночном клубе в Одессе – как это было (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
20 августа, 07:55
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Летние гастроли звезд в самом разгаре. Группа "Океан Эльзы" выступила в том же ночном клубе, что и Светлана Лобода
/ Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Концертыукраинских артистов в городе у моря продолжаются. Вчера группа "Океан Эльзы" впервые за долгое время выступила в ночном клубе IBIZA. Последний раз музыканты выходили на сцену этого заведения семь лет назад. Послушать одну из самых популярных украинских групп пришло немало людей.

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Поклонники вместе с Святославом Вакарчуком исполнили всеми любимые хиты "Я не здамся без бою", "Обійми", "Майже весна", "Відпусти".

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К слову, в этом году концерт звезд в Одессе активно обсуждаются. На прошлой неделе в IBIZA выступила Светлана Лобода. Певица впервые за несколько лет дала концерт в Украине. Как это было – смотрите в нашем материале.

Впервые за семь лет в Украине выступила и Ани Лорак. Певица два дня подряд собирала sold out в одесском ночном клубе Itaka. Концерты артистки прошли без провокаций.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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