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Океан Эльзы выступит в Киеве на Олимпийском – коллектив едет в мировое турне

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 14:15
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Популярная рок-группа порадовала своих поклонников новостью о приближающемся туре. В июне они планируют выступить в столице
"Океан Эльзы" следующим летом выступит в Киеве
"Океан Эльзы" следующим летом выступит в Киеве / Фото: Инстаграм

Святослав Вакарчук, у которого этим летом родился первенец, вместе с другими участниками украинского коллектива, анонсировал масштабный концерт в Украине. Выступление пройдет в рамках всемирного тура.

Уже известно, что группа презентует зрителям новый альбом. Название пластинки, и когда она выйдет – пока что не сообщают. Также "Океан Эльзы" сыграет свои известные хиты прошлых годов.

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Концерт в Киеве запланирован на 25 июня 2022 года. Билеты уже доступны к продаже на многих сервисах – цены варьируются от 350 до 4,5 тыс. грн.

Турне будет длиться приблизительно два года. За это время коллектив собирается выступить во многих странах.

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Презентация нового альбома "Океана Эльзы" запланирована весной. Это будет уже их десятая пластинка – последнюю, под называнием "Без меж", группа выпустила еще в 2016 году. Тогда многие ее композиции, среди которых "Не йди", "Не твоя війна", "Життя починається знов", стали хитами.

Напоминаем, недавно рок-группа обнародовала клип, в котором фанаты со всего мира исполнили их песни. Такой подарок поклонники сделали коллективу по случаю 27-летия "Океана Эльзы".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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