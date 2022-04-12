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Оккупанты заминировали дом украинского композитора Игоря Поклада (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 16:52
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Супруга народного артиста Украины показала, что с их домом сделали рашисты
Дом украинского композитора Игоря Поклада заминировали
Дом украинского композитора Игоря Поклада заминировали / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько дней 80-летний украинский композитор Игорь Поклад со своей супругой Светланой и тещей провел в подвале дома в Ворзеле. Семью вывезли в Киев, их жизням ничего не угрожает.

Но вот дом народного артиста Украины после ухода оккупантов не в лучшем состоянии. Рашисты несколько дней там спали и развлекались, а когда покидали Ворзель, забрали с собой чужие вещи и оставили взрывчатку.

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Эта "элита" жила в нашем доме, мылись, в бильярд играли, спали, разграбили дом и напоследок еще заминировали! Было страшно заходить. Замки сорваны, дверь взломана, – цитирует Светлану Поклад издание Гордон.

Рашисты несколько дней жили в доме композитора Игоря Поклада / Фото: из архива семьи Поклада

Жена Игоря Дмитриевича добавила, что ей известно также о минировании домов соседей.

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Вот только недавно мне позвонил сосед и рассказал, что у него на шкафу гранату нашли. Все дома на нашей улице заминированы. Реально страшно по участку ходить, – рассказала Светлана Поклад.

Оккупанты оставили взрывчатку во многих домах Ворзеля / Фото: из архива семьи Поклада

Игорь Поклад – украинский композитор и опермейстер, заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.

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Композитор написал более 150 песен и музыку к более чем 10 фильмам. Среди известных его произведений: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

Отметим, что его композиции исполняли многие звезды. В частности, Нина Матвиенко, Дмитрий Гнатюк, Таисия Повалий, Юрий Богатиков, Назарий Яремчук, Руслана, Ани Лорак, Тина Кароль и другие.

Ранее украинский ведущий Андрей Бедняков затроллил оккупантов-мародеров и их жен.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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