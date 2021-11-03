Окрестили "врагом народа": актера Валентина Томусяка СБУ случайно добавила в черный список

По представлению СБУ Министерство культуры Украины внесло 32 актера в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности страны. Среди них оказался и украинский артист

Актера Валентина Томусяка СБУ случайно объявила врагом Украины / Фото: Инстаграм

Как сообщают Vesti.ua, Валентин Томусяк даже не был уведомлен о об этом и не допускает никаких вариантов, почему так могло случиться, ведь в фильмах о войне на Донбассе никогда не снимался, в отличие от других актеров, которые тоже оказались в списке.

Супруга Томусяка Екатерина рассказала, почему ее муж мог оказаться в числе тех, кто угрожает украинской безопасности.

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На мой взгляд, это связано с российской картиной "Солнцепек". Мы ее не видели, но и никакого отношения к ней не имеем. Насколько я знаю, в этом фильме речь идет о войне, – объясняет жена актера.

Пара убеждена, что это всего лишь недоразумение, которое в кратчайшие сроки Служба безопасности Украины должна исправить:

Дело в том, что на российском сайте кто-то случайно или умышленно добавил Валентина в список актеров, снятых в этой картине. Мы об этом узнали еще месяц назад, но я сразу же написала на этот сайт и его быстро убрали из этого списка, – рассказывает Екатерина Томусяк.

Фото: Instagram

Еще одной причиной такой нелепости она называет совпадение: возможно, в России есть актер, который полный тезка ее мужа. Но этот вариант маловероятен, на ее взгляд.

Меня возмущает то, что люди перед тем как внести мужа в черный список, не посмотрели картину и не перепроверили информацию. Такое впечатление, что они просто скопировали с какого-то сайта список актеров и внесли их всех в черный список, – возмущается Екатерина.

Актер Валентин Томусяк уже написал представителям СБУ с просьбой исключить его из черного списка немедленно.

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