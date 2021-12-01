Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря

Злата и Тарапата

Что с Деми Мур?

Жена Кейджа

Потап с отцом

Шоу "Маска". Сезон 2

Пьяные звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Оксана Байрак получила сильную травму: Упала в кадре

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский кинорежиссер Оксана Байрак повредила ногу прямо на съемочной площадке, но это не помешало ей продолжить работу
Оксана Байрак
Оксана Байрак / Фото: Инстаграм

Сейчас Байрак руководит созданием нового фильма. Во время работы, она неудачно приземлилась и получила разрыв коленного сустава в двух местах. Несмотря на рекомендации врачей, Оксана отказалась ехать в больницу.

Вот так снимается кино у Байрак. Скорая требовала ехать на МРТ, но смена – прежде всего. За мной гоняли со льдом и скотчем, чтоб хоть как – то скрасить мою боль, – рассказывает о ситуации режиссер.

Не обращая внимания на ушиб, она продолжала дальше руководить съемочным процессом – объясняла актерам детали следующей сцены.

Реклама

Оксана Байрак повредила ногу на работе
Оксана Байрак повредила ногу на работе / Фото: Инстаграм

Настойчивые ассистенты все-таки смогли уговорить Байрак хоть на минуту отвлечься, и обработали ей травмированное колено с помощью подручных средств.

Я, не понимая, что от меня хотят – металась по паркингу, разводя сцену – драку с актёрами. Но была поймана и к моему отекающему колену, все же, пришпандорили эту замечательную конструкцию, – вспоминает она.

Поклонники Оксаны обеспокоились случившимся, но отметили, что она поступила как настоящий мастер своего дела.

Реклама
  • Сочувствую очень! Это ж такая боль... Поправляйтесь скорее.
  • Впереди планеты всей, не замечая, что под ногами. Вот это профессионал с большой буквы
  • Это теперь надолго и серьезно, надо лечиться.

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять