Оксана Байрак получила сильную травму: Упала в кадре

Украинский кинорежиссер Оксана Байрак повредила ногу прямо на съемочной площадке, но это не помешало ей продолжить работу

Оксана Байрак / Фото: Инстаграм

Сейчас Байрак руководит созданием нового фильма. Во время работы, она неудачно приземлилась и получила разрыв коленного сустава в двух местах. Несмотря на рекомендации врачей, Оксана отказалась ехать в больницу.

Вот так снимается кино у Байрак. Скорая требовала ехать на МРТ, но смена – прежде всего. За мной гоняли со льдом и скотчем, чтоб хоть как – то скрасить мою боль, – рассказывает о ситуации режиссер.

Не обращая внимания на ушиб, она продолжала дальше руководить съемочным процессом – объясняла актерам детали следующей сцены.

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Оксана Байрак повредила ногу на работе / Фото: Инстаграм

Настойчивые ассистенты все-таки смогли уговорить Байрак хоть на минуту отвлечься, и обработали ей травмированное колено с помощью подручных средств.

Я, не понимая, что от меня хотят – металась по паркингу, разводя сцену – драку с актёрами. Но была поймана и к моему отекающему колену, все же, пришпандорили эту замечательную конструкцию, – вспоминает она.

Поклонники Оксаны обеспокоились случившимся, но отметили, что она поступила как настоящий мастер своего дела.

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Сочувствую очень! Это ж такая боль... Поправляйтесь скорее.

Поправляйтесь скорее. Впереди планеты всей, не замечая, что под ногами. Вот это профессионал с большой буквы

Это теперь надолго и серьезно, надо лечиться.

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