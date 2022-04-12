Лидер "СКАЙ" Олег Собчук во время войны использует "прием Гарри Поттера", чтобы восстановить силы

Лидер популярной украинской группы "СКАЙ" Олег Собчук считает, что каждый украинец сейчас должен быть максимально эффективным. Откровения артиста, а ныне волонтера и участника добровольческого отряда в Тернополе – уже в нашем материале

Лидер группы "СКАЙ" дал откровенное интервью / Фото: instagram.com/sob4uk

Героем нового интервью "Сегодня" стал популярный музыкант, соучредитель и фронтмен украинской рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук. Далее читайте, как артист помогает Украине в самый непростой момент, с каким месседжем выступает для военных и переселенцев, а также – о планах на жизнь после нашей победы, которая точно уже совсем скоро.

О том, как пришлось взять в руки оружие

Олег Собчук всегда имел активную гражданскую позицию: участвовал в Революции Достоинства, поддерживал бойцов АТО своими концертами в горячих точках. Но, как и многие, он и не предполагал, что когда-то и самому придется променять музыкальный инструмент на оружие.

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Честно сказать, думал или не думал, но просто наступает такой момент, что ты хочешь или не хочешь, но должен делать то, что должен делать. Сейчас мы все должны быть максимально эффективными, чтобы приблизить нашу победу, что я и делаю.

Олег Собчук / Фото: Facebook Олега Собчука

О многозадачности в военное время

Артист не раз признавался, что он – не военный и не имеет соответствующего опыта. Но сейчас он является членом добровольческого отряда в Тернополе. Представьте себе: ночью он патрулирует, а днем волонтерит и дает концерты. Как ему это удается?

У меня нет каких-то особых навыков. Но время сейчас такое, поэтому я теперь отношусь к добровольческому отряду в Тернополе. Ночью патрулирую, а днем ​​объединяю приятное с полезным – занимаюсь волонтерством, помогаю расселять переселенцев, выступаю для переселенцев в разных областях Украины. Также пригоняем хорошие машинки нашим ребятам в Киев, без дела не сижу.

Как секрет Гарри Поттера помогает артисту в непростые моменты

Оказывается, лидер группы "СКАЙ" взял на вооружение секрет из истории о Гарри Поттере.

Когда силы уже заканчиваются, вы можете смеяться, я вспоминаю отрывки из фильма "Гарри Поттера". Я использую своеобразный, свой собственный, "патронум": я вспоминаю все хорошее, что у меня есть, было и будет в жизни. Я стараюсь делать за секунды светлые, классные планы, что я буду делать – и это меня вдохновляет, дает мне огромные силы, добавляет уверенности. Именно этот "экспекто патронум" срабатывает, и таким образом я преодолеваю какие-то препятствия или какие-то сложные моменты в жизни. Советую попробовать это всем, особенно нашим защитникам и защитникам.

Конечно же, и музыка помогает, у нее сейчас по-настоящему целительный эффект. Судя по комментариям в YouTube, песня "Не відступати і Не Здаватись", очень сильно вдохновляет наших защитников на поле боя. Олег Собчук говорит, что создание такой песни и видеоряда – это их существенный вклад в победу как группы "СКАЙ".

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Мы гордимся тем, что мы смогли сделать такую песню, которая так сильно заряжает наших воинов. Это очень важно.

А что по творчеству?

Писать новые песни пока что не получается

По словам артиста, писать музыку пока что не удается, но есть и хорошие новости.

Недавно я записал дуэт с легендарной американской группой Switchfoot, которую я люблю и слушаю в течение 20 лет, даже 25. Мы сейчас как раз готовим этот дуэт и будем собирать деньги для ВСУ и для людей, которым война нанесла непоправимый ущерб. Максимально сделаем это шире, чтобы многомиллионная аудитория группы Switchfoot в Америке была эффективной финансово, ну и в Украине, конечно.

Как каждому стать частью силы против российского оккупанта?

Бытует мнение, что сейчас нет места культуре и музыке, что все должны с оружием в руках становиться на защиту государства.

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Главное, я считаю, быть полезным. Нужно помогать ВСУ, украинскому народу, быть частицей всей Украины, активно помогающей победить рашистов, оккупантов, и приблизить победу. А как это делать – это уже личное дело каждого. Важно – не сидеть на месте, просто включиться: в волонтерство или с оружием в руках. Что у тебя получается лучше, так и нужно помогать. Ну и не мешать, не навредить и не сидеть на месте.

Олег Собчук уверен, что теперь действительно не время для развлечений, из-за новой деятельности ему не до соцсетей.

Так сейчас не пора веселиться, развлекаться и т.д. И с оружием я познакомился. Я специально пошел именно в добровольческий отряд, чтобы иметь время и возможность быть полезным и в других отраслях во время войны. Именно поэтому сейчас я малоактивен в соцсетях. Вести странички сейчас просто нет времени. Материала много, и мы его обязательно покажем после победы. Главное сейчас – "Не Відступати і не Здаватись"!

Артист в очередной раз отмечает, что каждый украинец сейчас должен проявить себя максимально:

Самое время мотивировать, подбадривать, чтобы не опускались руки, призывать что-то делать, чтобы ускорить нашу победу. И делать это нужно, совмещая с другими видами деятельности: патрулировать, волонтерить, собирать средства для ВСУ, искать и перевозить грузы и т.д. Не сидеть на месте. Сейчас главное быть ЭФФЕКТИВНЫМ! Если большинство людей, которые сейчас просто сидят в новостях, так будут делать, мы не только победим, мы станем суперкрепкой и дееспособной нацией, которую никто и никогда не победит.

Олег Собчук / Фото: instagram.com/sob4uk

Реакция военных и переселенцев на концерты Собчука и "СКАЙ"

В этот непростой момент музыка для многих – спасение от тревог и возможность немного отдышаться, получить порцию заряда и боевого настроения. По словам музыканта, люди очень благодарны за концерты.

Вообще люди очень ценят, когда для них поешь, играешь. Разные песни: мотивирующие, патриотические, романтические, веселые, вдохновляющие. Такие вещи тоже нужно делать, особенно для наших воинов, которые отправятся на фронт, им нужна эта поддержка. Они должны ехать туда не грустными, а заряженными, энергичными, наполненными уверенностью и патриотизмом. И, конечно, чтобы они были радостными и уверенными, что победа будет за нами. Тогда они на поле боя очень эффективны. Я уверен в этом. Ну и, конечно, переселенцам.

Вообще у Олега Собчука есть важный посыл, который он озвучивает людям перед каждым своим выступлением.

Я сразу говорю людям, что мы приехали не веселить и не танцевать, мы приехали взбодрить, поддержать, сказать, что победа близка и призывать всех быть максимально эффективными, чтобы приблизить нашу победу. Вот главный месседж всех выступлений для переселенцев и военных.

Что артист планирует делать после победы?

У Олега Собчука есть стратегия на ближайшее время после победы над рашистами: он будет помогать отстраивать страну и объедет Украину с концертами, чтобы вместе отпраздновать победу.

Давать концерты – просто для людей, особенно для наших военных героев и героинь. Ну и, конечно, хочу совершить еще один велотур. Хочется жить, наслаждаться жизнью и приносить радость и пользу другим людям, украинцам после победы. Хотим сделать тур по Украине, выступить где только можно, чтобы поддержать людей и вместе отпраздновать победу.

Олег Собчук, как и все, хочет жить полной жизнью / Фото: Facebook Олега Собчука

Когда украинцы прогонят российских оккупантов?

По словам артиста, наша победа уже не за горами:

Когда наступит этот долгожданный день? Я считаю, что очень скоро. Этот лживый путинский пузырь очень скоро лопнет и это будет конец путинской России и безусловная победа Украины. Но даже после победы расслабляться будет еще рано.

Также музыкант благодарит всех, кто ради нашей общей победы совершает подвиги каждый день.

Я благодарю всех: наши Вооруженные силы, наших медиков, пожарных, полиции, водителей, волонтеров, политиков, военных, энергетиков, телевизионщиков, журналистов, дипломатов – всех граждан Украины за то, что синхронно, как один механизм, мы сейчас добываем в борьбе ценой собственной жизни победу над русскими фашистами.

Те, кто совершали зверства в Украине, получат в итоге по заслугам.

Они заплатят за все. Это 100%. Это только вопрос времени. Украина устоит, потому что мы на своей земле. Нам чужого не нужно. За нами, правда, с нами Бог. Слава Украине, слава Вооруженным силам Украины!

Олег Собчук имеет большие планы на жизнь после победы / Фото: instagram.com/sob4uk

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