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Олег Винник и Оля Полякова делают "ребенка": певец объяснил, что это означает

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
17 сентября, 18:33
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Недавнее заявление Оли Поляковой заинтриговало и даже немного шокировало поклонников. Артистка сообщила, что у них с Олегом Винником будет ребенок
Олег Винник рассказал об общем "ребенке" с Олей Поляковой
Олег Винник рассказал об общем "ребенке" с Олей Поляковой / Фото: пресс-служба

Наверняка многие догадались, что у звездных детективов шоу "Маска" Оли Поляковой и Олега Винника не родится ребенок в буквальном смысле этого слова. Артисты планируют общий проект – их "дитя", которое скоро увидит мир.

Олег решил расставить все точки над "і", но в то же время не стал раскрывать все подробности.

Это общая дуэтная песня, больше я не хочу рассказывать, – поделился Олег с телеканалом "Украина".

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"Делаем с Винником ребенка": Оля Полякова сделала неожиданное заявление / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Когда премьера – пока неизвестно, возможно, это случится в гипершоу "Маска", съемки которого активно продолжаются на телеканале "Украина"!

Первый сезон стал очень популярным среди зрителей! Каждую субботу миллионы украинцев были прикованы к экранам телевизоров и вместе с пятеркой детективов пытались разгадать, кто же скрывается под той или иной маской. Уже совсем скоро начнется новая головоломка: с новыми героями, загадками, уникальными постановками и сюрпризами.

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Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

Читайте еще несколько новостей о шоу "Маска":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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