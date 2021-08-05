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Мне очень нравится этот процесс: Олег Винник сам солит огурцы

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
5 августа, 12:40
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Популярный певец за кулисами концерта "З Днем народження, Україно!", который выйдет 24 августа в 17:40 на телеканале "Украина", поделился любимой малосольной вкусностью
Олег Винник любит малосольные огурцы, которые сам солит
Олег Винник любит малосольные огурцы, которые сам солит / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лето – сезон консервации. Украинцы стараются сделать закрутки с любимыми овощами и фруктами, чтобы смаковать ими зимой. Поэтому журналисты телеканала "Украина" решили поинтересоваться у артистов, какие соленья они любят, и получили неожиданный ответ от Олега Винника, который ранее высказался о своей независимости:

Какой хороший вопрос! Такое впечатление, что вы снимали, что я делал сегодня ночью. А я всю ночь не спал – ел малосольные огурцы, которые, кстати, сам приготовил накануне. Мне очень нравится этот процесс.

Также артист признался, что когда проезжает через села, просто не может по дороге не остановиться, чтобы не приобрести свежие овощи. А еще Винник не устоит перед грибами, которые потом самостоятельно закатывает в банки.

Олег Винник назвал сцену главным ресурсом
Олег Винник назвал сцену главным ресурсом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители телеканала "Украина" также увидят впечатляющие выступления таких артистов, как:

  • VERKA SERDUCHKA,
  • Оли Поляковой,
  • NK,
  • Натальи Могилевской,
  • MONATIK,
  • Макса Барских,
  • Ирины Билык,
  • Артема Пивоварова,
  • TAYANNA,
  • Павла Зиброва,
  • Русланы,
  • ALEKSEEV,
  • Анастасии Приходько,
  • Оли Цибульской,
  • SLAVA KAMINSKA,
  • Арсена Мирзояна,
  • Lida Lee,
  • групп DZIDZIO,
  • KAZKA,
  • "ВВ",
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",
  • Go A,
  • KADNAY.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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