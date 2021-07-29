Олег Винник назвал сцену главным ресурсом: какие хиты он споет на День независимости

24 августа в эфире телеканала Украина прозвучат 30 легендарных песен, созданных за время независимости Украины

Олег Винник назвал сцену главным ресурсом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В День Независимости нашей страны, самые популярные украинские артисты выступят в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" на телеканале "Украина". Любимец миллионов, певец Олег Винник рассказал, какой сюрприз приготовил для зрителей, а также когда чувствует себя абсолютно счастливым.

На концерте "З Днем народження, Україно!" артист исполнит свой хит "Вовчиця", а также песню Христины Соловий "Тримай", новую версию которой он представил в гипершоу "Маска". Тогда неожиданностью для всех зрителей стало то, что Олег Винник скрывался в образе Буйвола, ведь узнать его по голосу было просто невозможно. Но новое звучание этой композиции так понравилось поклонникам, что певец решил порадовать ею украинцев в День Независимости:

После того, как эта песня прозвучала в "Маске", меня начали спрашивать о ней на радиостанциях. А я на шоу спел только первый куплет и припев, полной версии не было.

Певец подумал, что у песни красивые слова, красивая мелодия и решил как раз для концерта ко Дню Независимости сделать ее с музыкантами в более роковом стиле, на подобие Rammstein.

Олег Винник назвал сцену главным ресурсом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. Поэтому журналисты канала "Украина" решили поинтересоваться у артиста, когда он сам почувствовал себя независимым. Винник ответил на это так:

Буду откровенным – до сих пор я еще не тот независимый, над этим нужно работать. Но вопрос в том, для чего это тебе нужно. Мне кажется, ответ только один: для того, чтобы иметь возможность свободно всему миру подарить свою любовь.

По словам певца, другого ресурса, кроме сцены, для него нет – только там он может поделиться своим счастьем, спеть его, донести людям те эмоции, которые сделают их счастливыми.

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" также увидят впечатляющие выступления VERKA SERDUCHKA, Оли Поляковой, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Ирины Билык, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зиброва, Русланы, ALEKSEEV, Анастасии Приходько, Оли Цибульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, Lida Lee, групп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go A, KADNAY.

Ранее сообщалось, что 24 украинки решатся на шокирующие перевоплощения в новом шоу на телеканале "Украина" "Я везу тобі красу".