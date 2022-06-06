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Куда пропал Олег Винник? Таролог объяснила, что происходит с артистом

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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6 июня, 13:16
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Любмичик всех украинских "волчиц", главный сердцеед нашей страны Олег Винник уже давно не выходит на связь с поклонниками
Куда пропал Олег Винник - ответ таролога
Куда пропал Олег Винник - ответ таролога / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk, pixabay.com

Довольно много известных и популярных украинских артистов вступили в ряды ВСУ или занялись волонтерством после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Многие поклонницы ждали, что главный сердцеед страны Олег Винник, исполнивший новую версию гимна Украины, тоже начнет волонтерить либо же отправится в благотворительный тур, чтобы помочь украинской армии. Но артист молчит и почти не выходит на связь в соцсетях.

Однако Олег ограничился лишь несколькими постами о войне. Кто знает, возможно, артист поддерживает армию, но делает это не публично? А, возможно, что-то мешает Виннику выйти на связь со своей многотысячной армией поклонников?

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Дело в том, что осенью прошлого года артист отменил концерты – все из-за серьезной болезни. Олег был истощен и из-за болезни несколько дней просто спал по 18 часов. Не исключено, что певец до сих пор ощущает последствия недуга.

Думаю, что это болезнь у него, настоящая болезнь. Если бы это было иллюзия, притворство, оно бы и падало (на картах – Ред.) – Дьявол, притворство, хитрость – есть такие карты. А там реально у него на каждом шагу борьба, карты болезни. Там реальная болезнь, проблема, которую он решает, борется за себя. Не нужно сейчас его "обгаживать", что он там прячется от войны, – говорит таролог Наталья Молодецкая.

Куда пропал Олег Винник?
Куда пропал Олег Винник? / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, Олег Винник записал видеосообщение, которое адресовал матерям российских солдат, пришедших на украинские земли убивать, насиловать и грабить украинцев.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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