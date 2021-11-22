Олег Винник вынужден отменить концерты из-за болезни

Любимец всех украинских женщин популярный певец Олег Винник перенес все свои концерты на 2022 год из-за плохого самочувствия

Олег Винник перенес выступление во Дворце "Украина" / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник честно делится со своими поклонниками не только приятными воспоминаниями, но и личными трагедиями. Певец недавно рассказал о смерти близкого человека из-за онкологического заболевания, но, как оказалось, у исполнителя тоже есть серьезные проблемы со здоровьем.

Артист был вынужден перенести свои концерты, запланированные на 24 и 25 ноября во Дворце "Украина". Об этом Винник сообщил своим поклонникам в Instagram. Доступ ко всем социальным сетям и фото обеспечен с современным гаджетом.

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Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на ваше понимание и искренне благодарю за вашу безграничную любовь! – написал артист.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Винник отменяет концерт из-за плохого самочувствия. 16 октября Винник планировал концерт в Запорожье, однако, тот так и не состоялся из-за того, что у певца случился ларингит. Следом отменились еще три концерта в нескольких городах Украины, правда, по словам Винника, их пришлось перенести из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

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