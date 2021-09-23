Ольга Горбачева легла в гроб в своем последнем клипе и попрощалась с музыкальной карьерой

Певица и телеведущая Ольга Горбачева завершает 25 лет карьеры на ТВ и 15 лет в музыке. Попрощаться она решила весьма необычным способом, проиллюстрировав "похороны" своего творческого пути

Ольга Горбачева в гробу и Павел Зибров на съемках прощального клипа певицы / Фото: пресс-служба

В последний творческий путь Ольгу Горбачеву, которая недавно провела прощальную вечеринку с KAZKA, пришли проводить коллеги: Степан Казанин, Павел Зибров и Анатолий Анатолич. Прощание в жанре черного юмора стало основой нового клипа Ольги на песню-аффирмацию "Вдвойне".

Остановить себя было невозможно: во мне проснулась саркастичная и авантюрная часть, которая принесла когда-то популярность, как телеведущей, и я не смогла отказаться от удовольствия "сыграть в ящик" под трек "Вдвойне". Как женщина, я хотела уйти красиво: поэтому лежу в хрустальном гробу, а провожают меня настоящие принцы и короли украинского шоу-бизнеса, — говорит Горбачева.

Отдельными героями видеоработы оказались и усы Павла Зиброва, они "заразили" не одну героиню клипа.

Мои усы — бренд украинского шоу-бизнеса настолько значимый, что они отдельно пришли на прощание с Ольгой. А таких фееричных и ироничных похорон не мог пропустить ни я, ни мои усы, — делится Зибров.

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Ольга также планирует отправиться в прощальный тур, чтобы в последний раз выступить на сцене перед поклонниками.

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