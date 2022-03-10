Ольга Сумская обратилась к украинцам: "Мы не имеем права поддаваться панике"

Актриса также рассказала, где находится ее семья во время войны

Актриса Ольга Сумская записала обращение к украинцам / Фото: "Сегодня"

Ольга Сумская уверена – украинцы сейчас самый сплоченный народ. В своем видеообращении актриса подчеркнула, что сегодня мы должны поддерживать друг друга как никогда.

А главная черта украинцев – это сила духа, считает Сумская. Несмотря на отчаяние, мы не должны поддаваться панике, а обязаны заботиться о близких:

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Если рядом с вами ваши родители – будьте с ними. Вы им как никогда нужны. Помогайте людям преклонного возраста – узнайте, что им нужно.

Народная артистка в своем видео также подчеркнула, как в трудное время открылось – что близкие оказались вовсе не близкими, а чужими, а много чужих стали родными – ведь война показывает сущность человека.

По словам Ольги Сумской, множество друзей из разных стран предлагали ей помощь, убежище. Но семья актрисы остается в Украине:

Мы остаемся дома. Потому что это наша земля. И мы обязательно победим.

Ранее Тина Кароль пристыдила украинских артистов, выступавших в России до войны: "Было время трудное, вам было по*ую".

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