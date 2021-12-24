Сумская объяснила, почему украинцев показывают в кино с плохой стороны: Нас позитивно не воспринимают

Популярная актриса поделилась своим опытом работы на иностранных съемочных площадках. Ольга заметила, что там к нашим гражданам относятся предвзято

Ольга Сумская прокомментировала образ украинки в "Эмили в Париже" / Фото: instagram.com/olgasumska

На фоне скандала по поводу американского сериала "Эмили в Париже", в котором героиню с Украины показали невоспитанной воровкой, "Сегодня" решили поинтересоваться в одной из самых известных актрис отечественной киноиндустрии Ольги Сумской, как она к этому относится, и почему иностранные режиссеры чаще всего показывают украинцев в негативном ключе.

Жаль, что украинок так представляют, это же формирует определенное воображение у зрителя. Я тоже играла в польском сериале работницу Оксану, хорошо хоть не воровку, а массажистку, – говорит актриса.

Работая за границей Ольга заметила, что к украинцам там действительно пренебрежительное отношение.

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Нас не очень положительно воспринимают, хотя в магазинах и кафешках многие наши ребята работают официантами, барменами, продавцами.

Сумская считает, что исправить ситуацию можно лишь одним способом – создавать свой качественный кинопродукт.

Мы должны конкурентоспособное кино снимать, в котором украинцы преуспевали бы во всем, тогда и в мире мнение о нас будет другое, – считает артистка.

Также мы узнали у травести-дивы Монро, что она думает об образе украинки-воровки в сериале "Эмили в Париже".