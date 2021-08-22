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Ольга Сумская отмечает юбилей: 5 прекрасных фото из архива актрисы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
22 августа, 14:54
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Украинская актриса Ольга Сумская 22 августа отмечает свой день рождения. Сегодня кинозвезде исполняется 55 лет!
Актриса Ольга Сумская отмечает юбилей
Актриса Ольга Сумская отмечает юбилей / Фото: instagram.com/olgasumska

В своем возрасте Сумская выглядит потрясающе, а порой ее даже путают со старшей дочерью Антониной. Мы собрали самые интересные факты об актрисе из ее биографии и подготовили подборку фото Ольги Сумской, чтобы показать, как народная любимица выглядела в молодости.

Биография Ольги Сумской

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Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Выросла будущая звезда в семье актеров в городе Львове. Родители служили в драматическом театре имени Ивана Франко и постоянно пропадали на работе. Ольга росла не одна, а вместе со старшей сестрой Натальей. Сестры часто бывали в театре и почти все детство провели за кулисами. Это определило их будущее – обе выбрали актерскую профессию.

Впервые Ольга сыграла маленькую роль в спектакле "Дженни Герхардт", когда ей было всего 5 лет. А на экранах девушка появилась, когда ей исполнилось 17. В "Вечерах на хуторе близ Диканьки" ей досталось сразу 3 роли: Музы, Сотниковны и Панночки.

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Сумская-младшая видела свое будущее связанным лишь с профессией актрисы. Поэтому поступила в Киевский институт театрального искусства. В 1987-м она была принята в труппу театра русской драмы имени Леси Украинки.

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Популярность на телевидении актриса получила благодаря роли Роксоланы в одноименном сериале и в двух продолжениях – "Любимая жена халифа" и "Владычица империи".

Сейчас актриса весьма востребована в современном украинском кинематографе.

Фото Ольги Сумской в молодости

Ольга Сумская в молодости / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в молодости / Фото: instagram.com/olgasumska
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Сериал "Письмо по ошибке" с Ольгой Сумской
смотрите на olltv
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О чем говорит Instagram-страница Ольги Сумской – в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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