Ольга Сумская зачитала сильнейший стих в рамках челленджа в поддержку героев ВСУ (видео)

Украинская звезда театра и кино Ольга Сумская, ранее рассказывавшая, почему ее дочь не покидает Россию, приняла участие в челлендже, чтобы поддержать наших воинов в ВСУ.
На своей странице в Instagram артистка зачитала стихотворение Василия Симоненко – "Україно, п‘ю твої зіниці…" в рамках нового всеукраинского флешмоба, призванного показать богатство украинской культуры, поднять боевой дух, а также собрать деньги на нужды ВСУ.
Следующие строки Симоненко из уст Ольги Сумской во время войны звучат особенно актуально...
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Мы очень верим в наших защитников и скорую победу!
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