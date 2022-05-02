Ольга Сумская зачитала сильнейший стих в рамках челленджа в поддержку героев ВСУ (видео)

Артистка опубликовала видео, которое никого не оставляет равнодушным

Артистка присоединилась к #UAcultchallenge / Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская звезда театра и кино Ольга Сумская, ранее рассказывавшая, почему ее дочь не покидает Россию, приняла участие в челлендже, чтобы поддержать наших воинов в ВСУ.

На своей странице в Instagram артистка зачитала стихотворение Василия Симоненко – "Україно, п‘ю твої зіниці…" в рамках нового всеукраинского флешмоба, призванного показать богатство украинской культуры, поднять боевой дух, а также собрать деньги на нужды ВСУ.

Реклама

Следующие строки Симоненко из уст Ольги Сумской во время войны звучат особенно актуально...

Мы очень верим в наших защитников и скорую победу!

Реклама

Также читайте: Ольга Сумская рассказала, о чем беседовала с мамой в последние дни ее жизни.