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Ольга Сумская призналась, подводила ли ее когда-нибудь интуиция

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 февраля, 19:32
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Народная артистка Украины Ольга Сумская за кулисами "Игры талантов" рассказала, доверяет ли своему "шестому чутью"
Ольга Сумская рассказала, доверяет ли своему "шестому чутью".
Ольга Сумская рассказала, доверяет ли своему "шестому чутью". / Фото: Instagram, пресс-служба телеканала "Украина"

Уже 26 февраля в 21:00 в эфире канала "Украина" стартует грандиозное шоу "Игры талантов". Проект удивит зрителей не только невероятными способностями участников, но и самым большим призовым фондом за всю историю современного украинского телевидения – 1 800 000 гривен.

Угадывать скрытые таланты людей и зарабатывать за это деньги будут простые украинцы, а помогать им будут звезды шоу-бизнеса.

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На съемочной площадке нового проекта появилась и актриса Ольга Сумская. Звезда рассказала, доверяет ли своему "шестому чутью" и кто наверняка сможет посоветовать человеку, как поступить в непростой ситуации.

Ольга Сумская.
Ольга Сумская. / Фото: телеканал "Украина"

Кстати, интуиция или логика – такой выбор предстанет перед игроками масштабного проекта "Игры талантов", которым необходимо угадать скрытые таланты участников, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказках. Сумская утверждает, что ее интуиция никогда не подводила.

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Я и хорошо ориентируюсь в пространстве, и когда общаюсь с людьми, чувствую их энергетику. Но ведь нас так запутывают! Кажется, интуиция немного выключается. Поэтому точно знаю, что в шоу "Игры талантов" будут сюрпризы", – отметила актриса.

Нередко бывает, что внутренний голос избавляет человека от беды. Так что большинство украинцев действительно привыкли доверять своей интуиции. Но у артистки есть еще один совет, к кому обратиться за помощью, когда самостоятельно принять решение не удается.

Если вы сомневаетесь, то стоит все же позвонить человеку, который в этом действительно разбирается. Посмотреть на звезды, какой сегодня лунный день, и тогда получите ответ. А что касается творчества, – когда читаешь классный сценарий, интуиция точно не подводит, ведь ты четко понимаешь, что это действительно талантливо написано и тебе хочется сыграть в этой истории хорошую роль, – объяснила артистка.

Кратко об "Играх талантов"

Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта.

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Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале "Украина"!

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO , а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов , Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дима.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Непрофессионалы заполонили весь рынок. А так хочется все-таки, чтобы на площадке были люди с хорошей школой

Цитата на segodnya.ua
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