Ольга Сумская призналась, подводила ли ее когда-нибудь интуиция

Народная артистка Украины Ольга Сумская за кулисами "Игры талантов" рассказала, доверяет ли своему "шестому чутью"

Ольга Сумская рассказала, доверяет ли своему "шестому чутью". / Фото: Instagram, пресс-служба телеканала "Украина"

Уже 26 февраля в 21:00 в эфире канала "Украина" стартует грандиозное шоу "Игры талантов". Проект удивит зрителей не только невероятными способностями участников, но и самым большим призовым фондом за всю историю современного украинского телевидения – 1 800 000 гривен.

Угадывать скрытые таланты людей и зарабатывать за это деньги будут простые украинцы, а помогать им будут звезды шоу-бизнеса.

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На съемочной площадке нового проекта появилась и актриса Ольга Сумская. Звезда рассказала, доверяет ли своему "шестому чутью" и кто наверняка сможет посоветовать человеку, как поступить в непростой ситуации.

Ольга Сумская. / Фото: телеканал "Украина"

Кстати, интуиция или логика – такой выбор предстанет перед игроками масштабного проекта "Игры талантов", которым необходимо угадать скрытые таланты участников, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказках. Сумская утверждает, что ее интуиция никогда не подводила.

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Я и хорошо ориентируюсь в пространстве, и когда общаюсь с людьми, чувствую их энергетику. Но ведь нас так запутывают! Кажется, интуиция немного выключается. Поэтому точно знаю, что в шоу "Игры талантов" будут сюрпризы", – отметила актриса.

Нередко бывает, что внутренний голос избавляет человека от беды. Так что большинство украинцев действительно привыкли доверять своей интуиции. Но у артистки есть еще один совет, к кому обратиться за помощью, когда самостоятельно принять решение не удается.

Если вы сомневаетесь, то стоит все же позвонить человеку, который в этом действительно разбирается. Посмотреть на звезды, какой сегодня лунный день, и тогда получите ответ. А что касается творчества, – когда читаешь классный сценарий, интуиция точно не подводит, ведь ты четко понимаешь, что это действительно талантливо написано и тебе хочется сыграть в этой истории хорошую роль, – объяснила артистка.

Кратко об "Играх талантов"

Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта.

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Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на канале "Украина"!

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO , а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов , Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дима.