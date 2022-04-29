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Ольга Сумская рассказала, о чем беседовала с мамой в последние дни ее жизни

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 20:21
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88-летней Анны Сумской не стало через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину
Ольга Сумская рассказала о реакции мамы, что началась война
Ольга Сумская рассказала о реакции мамы, что началась война / Фото: instagram.com/olgasumska

Маму Ольги и Натальи Сумских провожали в последний путь под звук сирен. В интервью программе Зірковий шлях, Ольга Сумская вспомнила, как рассказала маме, что началась война.

Как призналась актриса, Анна Ивановна не поверила в происходящее.

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Только слушала, что я ей рассказываю – что Киев бомбят, раздаются взрывы. Она только говорила: "Боже, Боже, как это?" Не верила. Мамочка родилась во время Голодомора в 33 году, пережила Вторую мировую и отошла в мир иной также во время войны, – поделилась Ольга

Ольга Сумская с мамой
Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Похоронили мама Ольги и Натальи Сумских в Киеве. Как отметила Ольга, ее старшая дочь Антонина, которая сейчас живет в Москве, не смогла приехать на похороны бабушки и очень из-за этого переживала.

Анна Сумская родилась 14 октября 1933 года в селе Катюжанка Киевской области. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого (1955, мастерская П. Сергиенко). Она работала в разных украинских театрах и сыграла более 150 ролей.

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Отметим, Ольга Сумская часто делилась в Instagram семейными фото с матерью.

Ранее Ольга Сумская назвала причину, почему ее старшая дочь Антонина Паперная не уезжает из России.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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