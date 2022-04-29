Ольга Сумская рассказала, о чем беседовала с мамой в последние дни ее жизни

Маму Ольги и Натальи Сумских провожали в последний путь под звук сирен. В интервью программе Зірковий шлях, Ольга Сумская вспомнила, как рассказала маме, что началась война.
Как призналась актриса, Анна Ивановна не поверила в происходящее.
Только слушала, что я ей рассказываю – что Киев бомбят, раздаются взрывы. Она только говорила: "Боже, Боже, как это?" Не верила. Мамочка родилась во время Голодомора в 33 году, пережила Вторую мировую и отошла в мир иной также во время войны, – поделилась Ольга
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Похоронили мама Ольги и Натальи Сумских в Киеве. Как отметила Ольга, ее старшая дочь Антонина, которая сейчас живет в Москве, не смогла приехать на похороны бабушки и очень из-за этого переживала.
Анна Сумская родилась 14 октября 1933 года в селе Катюжанка Киевской области. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого (1955, мастерская П. Сергиенко). Она работала в разных украинских театрах и сыграла более 150 ролей.
Отметим, Ольга Сумская часто делилась в Instagram семейными фото с матерью.
Ранее Ольга Сумская назвала причину, почему ее старшая дочь Антонина Паперная не уезжает из России.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."