Ольга Сумская резко ответила на советы Игоря Кондратюка перестать общаться с дочкой из РФ

Украинская актриса резко отреагировала на слова продюсера Игоря Кондратюка, который посоветовал ей не общаться с дочкой, живущей в России

Сумская ответила Кондратюку, который посоветовал ей не общаться с дочкой / Фото: instagram.com/olgasumska, Скриншот из видео

Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная вместе со своей семьей живет в Москве. С началом войны на Украине 31-летння наследница актрисы не делала никаких заявлений в поддержку родной страны, за что нарвалась на критику.

Не так давно продюсер Игорь Кондратюк посоветовал Ольге Сумской прекратить общение с промолчавшей дочерью. Сама актриса очень резко отреагировала на такую рекомендацию.

Реклама

По словам Сумской, сейчас ей очень непросто переживать события в Украине, но отказываться от дочери она не собирается.

Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то де**мо, которое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации — это еще болезненнее. Как я могу повлиять? Никак., – высказалась актриса в эфире "Вікна-новини".

Также Сумская ответила лично Кондратюку на его совет.

Здесь вдруг Игорь Кондратюк взялся мне давать советы. Господин Кондратюк, кто вы такой и что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю! Это страшная боль, я едва держусь! Если бы хоть кто-нибудь мог повлиять на этих рашистов! На этого Путина сумасшедшего, – эмоционально высказалась актриса.

Ранее Ольга Сумская назвала причину, почему ее дочь остается в РФ, пока российская армия бомбит Украину.