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Сумская в Египте устроила "райское" утро Борисюку в его 58-летие: Всем бы так! (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 июля, 16:23
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В соцсети украинская актриса Ольга Сумская опубликовала серию ярких фото и видео со своим супругом, Виталием Борисюком. Звезда устроила своему возлюбленному сюрприз
Ольга Сумская устроила сюрприз Виталию Борисюку в день рождения
Ольга Сумская устроила сюрприз Виталию Борисюку в день рождения / Фото: instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая ранее показала себя в 16 лет, подготовила красивый завтрак у бассейна своему супругу Виталию Борисюку в день его рождения. Сегодня, 18 июля, артисту исполняется 58 лет.

В последнее время звезды все чаще показывают свою жизнь без фильтров и приукрашивания. Даже Ольга Сумская нередко снимается для соцсетей без макияжа. В подтверждение трансформации индустрии красоты, смотрите, как украинки не боятся показать свою естественную красоту.

Серией фото и видео Ольга Сумская поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте. Актриса сняла, как Виталий Борисюк выходит из их номера в отеле премиум-классаRixos Premium Magawish и с удивлением обнаруживает накрытый стол и завтрак на подносе в бассейне. Там же его встретила его семья и официанты.

С Днем рождения любимый! Будь счастлив, наш родной! Самый яркий праздничный день начался в райском месте, – написала Ольга Сумская.

На фото счастливые Виталий Борисюк и Ольга Сумская, одетые в белые махровые халаты, позировали с бокалами шампанского.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк отправились в Египет с их младшей дочкой, Анной.

Смотрите интервью Анны Борисюк об издевательствах в школе и актерской карьере:

Ранее Ольга Сумская поделилась селфи с младшей дочерью Анной.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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