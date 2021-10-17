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Ольга Сумская в Турции попала в шторм (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
17 октября, 09:27
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Известная украинская артистка, как оказалось, любит экстрим. Ольга Сумская показала поклонникам, как плавает в бушующей воде, несмотря на волны и ветер
Ольга Сумская поплавала во время шторма
Ольга Сумская поплавала во время шторма / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, которые недавно отпраздновали день рождения мамы актрисы – Анны Ивановны, улетели в Турцию. Сейчас там бархатный сезон и звездная пара еще успела поплавать в море.

Вырвались на несколько дней до Средиземного моря. Вы даже не представляете, какое оно теплое. Где-то градусов 21-22. Как для октября этот просто фантастика, – рассказала подписчикам артистка.

В сторис 55-летняя Сумская опубликовала кадры, на которых видно, как она бесстрашно плавает в море во время волн. Сильный ветер и шторм, кажется, нисколько не волнуют Ольгу.

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Ольга Сумская в Турции / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Она даже призналась, что однажды плавала во время пятибалльного шторма и у нее сорвало купальник. Не рекомендуем повторять за Ольгой Сумской.

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Ольга Сумская / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Актриса также поделилась фотографиями в купальнике. Она выбрала черный сдельный, подчеркивающий бюст. Пляжный образ Ольга дополнила розовым платком на талии.

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Ольга Сумская показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Недавно Ольга Сумская призналась, что никогда не покупает слишком много одежды и у нее не нет проблем с переполненным гардеробом. Актриса отдает свои вещи на благотворительность, раздает подругам и дарит родственникам.

Смотрите сюжет о ТОП-10 звездных женских прессов:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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