Ольга Сумская в Турции попала в шторм (фото)

Известная украинская артистка, как оказалось, любит экстрим. Ольга Сумская показала поклонникам, как плавает в бушующей воде, несмотря на волны и ветер

Ольга Сумская поплавала во время шторма / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, которые недавно отпраздновали день рождения мамы актрисы – Анны Ивановны, улетели в Турцию. Сейчас там бархатный сезон и звездная пара еще успела поплавать в море.

Вырвались на несколько дней до Средиземного моря. Вы даже не представляете, какое оно теплое. Где-то градусов 21-22. Как для октября этот просто фантастика, – рассказала подписчикам артистка.

В сторис 55-летняя Сумская опубликовала кадры, на которых видно, как она бесстрашно плавает в море во время волн. Сильный ветер и шторм, кажется, нисколько не волнуют Ольгу.

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Ольга Сумская в Турции / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Она даже призналась, что однажды плавала во время пятибалльного шторма и у нее сорвало купальник. Не рекомендуем повторять за Ольгой Сумской.

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Ольга Сумская / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Актриса также поделилась фотографиями в купальнике. Она выбрала черный сдельный, подчеркивающий бюст. Пляжный образ Ольга дополнила розовым платком на талии.

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Ольга Сумская показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Недавно Ольга Сумская призналась, что никогда не покупает слишком много одежды и у нее не нет проблем с переполненным гардеробом. Актриса отдает свои вещи на благотворительность, раздает подругам и дарит родственникам.

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