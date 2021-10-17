Ольга Сумская в Турции попала в шторм (фото)

Ольга Сумская и Виталий Борисюк, которые недавно отпраздновали день рождения мамы актрисы – Анны Ивановны, улетели в Турцию. Сейчас там бархатный сезон и звездная пара еще успела поплавать в море.
Вырвались на несколько дней до Средиземного моря. Вы даже не представляете, какое оно теплое. Где-то градусов 21-22. Как для октября этот просто фантастика, – рассказала подписчикам артистка.
В сторис 55-летняя Сумская опубликовала кадры, на которых видно, как она бесстрашно плавает в море во время волн. Сильный ветер и шторм, кажется, нисколько не волнуют Ольгу.
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Она даже призналась, что однажды плавала во время пятибалльного шторма и у нее сорвало купальник. Не рекомендуем повторять за Ольгой Сумской.
Актриса также поделилась фотографиями в купальнике. Она выбрала черный сдельный, подчеркивающий бюст. Пляжный образ Ольга дополнила розовым платком на талии.
Недавно Ольга Сумская призналась, что никогда не покупает слишком много одежды и у нее не нет проблем с переполненным гардеробом. Актриса отдает свои вещи на благотворительность, раздает подругам и дарит родственникам.
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