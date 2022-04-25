Ольга Сумская назвала причину, почему ее дочь остается в РФ, пока их армия бомбит Украину

По словам актрисы, ее дочь – Антонина Паперная – с первого дня нападения России очень сильно переживает за Родину, но пока что не может уехать из страны-агрессора

Актриса в очередной раз оправдала дочь / Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская звезда театра и кино Ольга Сумская дала интервью программе "Зірковий шлях". В череде вопросов она прокомментировала молчаливую позицию своей дочери – Антонины Паперной, которая живет и работает в РФ. Даже в момент, когда Россия напала на Украину.

По словам Сумской, дочь очень переживает за Родину, но пока что не может вернуться в Украину.

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Ольга Сумская с дочкой Антониной Паперной / Фото: instagram.com/olgasumska

Я вижу, что здесь тысячи вопросов. Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Это самые страшные, трогательные минуты нашей семьи. Там другое информационное поле, оно страшное... Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть уезжает. Ну черт знает что. Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом – ну как это... если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет,

- сказала Сумская, ранее уже защищавшая дочь, в программе "Зірковий шлях".

Напомним, Тоня Паперная находится в отношениях с Владимиром Яглычем, российским актером. С ним она воспитывает двоих детей.

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Антонина Паперная и Владимир Яглыч / Фото: instagram.com/olgasumska

Кстати, в Instagram Тоня Паперная закрыла страницу для новых пользователей, очевидно, из-за наплыва людей, негодующих из-за ее позиции.

К слову, сегодня также обсуждают троллинг актера Андрея Фединчика.