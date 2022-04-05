OLL.TV открыл уже более 50 телеканалов в свободном доступе в Украине и за границей

А также – онлайн-школу, детский садик, полезные практики и уроки английского языка

Все они доступны на сервисе без оплаты и регистрации как в Украине, так и для просмотра за рубежом / Фото: oll.tv

Украинская платформа OLL.TV открыла свободный доступ к еще большему количеству украинских телеканалов, которые можно просмотреть в Украине и за рубежом – теперь их более 50. Все они доступны на сервисе без оплаты и регистрации как в Украине, так и для просмотра за рубежом. Наши соотечественники, вынужденно оказавшиеся за пределами страны, могут оперативно узнавать актуальную информацию и свободно смотреть украинские телеканалы – где бы они не находились.

Телеканалы, транслирующие всеукраинский Марафон, и другие – в свободном доступе в Украине и за границей на OLL.TV:

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Украина 24, UA первый, Украина, 1+1, СТБ, ICTV, Новый канал, Интер, Индиго, НТН, К1, 5 канал, Прямой, Эспрессо, Рада, Энтер-фильм, Paramount Comedy, Первый автомобильный, Xsport, 4 канал , К2, Сириус, UA Fashion, Мега, Бигуди, ZOOM, Genuine TV, Obozrevatel, UA:Крым, 8 канал, UA:Киев, UA:Донбасс, 34 канал, Одесса live, Алекс, Донбасс, Киев, НТА, Первый Западный, Правда тут, Правда тут Львов, Правда тут Киев, Раи, Ровно 1, СК1, ТВА, МТМ, Центральный, Черновцы, АТР, ТВ5, 33 канал, Nobel TV.

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Также на платформе доступен без регистрации и оплаты государственный образовательный курс для средней школы – онлайн-школа (5-11 класс); познавательные и развивающие видео для дошкольников – Детский сад NUMO от UNICEF Ukraine; украинские Аудиосказки для малышей; полезные восстанавливающие практики и медитации в аудио- и видеоформатах – для взрослых.

Сейчас на сервисе появился дополнительный контент – Уроки английского языка, которые можно смотреть в свободном доступе. Для многих наших соотечественников, которых война забросила в другие страны, вопрос языка на сегодняшний день – вопрос выживания. А для кого-то новые знания могут быть своеобразным успокоительным, что также необходимо для плодотворной работы и борьбы.

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Слава Україні!