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Оля Цибульская впервые с 24 февраля приехала в Киев. Ради кого певица вернулась в столицу?

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5 июля, 17:54
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В первые дни полномасштабной войны артистка с сыном Нестором уехала на запад Украины. Через 4 месяца Цибульская наконец-то увидела самых родных людей
Оля Цибульская вернулась в Киев
Оля Цибульская вернулась в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Полномасштабное вторжение армии захватчиков в Украину изменило жизнь миллионов украинцев. Многие покинули свои дома и уехали в более безопасные места. Прошло больше четырех месяцев, и некоторые возвращаются. В их числе и знаменитости. Так, недавно, на Родину приехала певица Оля Полякова.

Вернулась в столицу и Оля Цибульская. Через несколько дней после нападения оккупантов певица с сыном Нестором оставила квартиру в Киеве и уехала на запад страны. В Ирпене остались родители Цибульской. К счастью, они успели уехать из города перед тем, как вражеские ракеты полностью уничтожили их жилище.

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Сейчас родители живут в киевской квартире Оли Цибульской. Певица решила вернуться, чтобы поздравить маму с днем рождения. С самого утра звездная семья смаковала картошку и холодец, которые приготовила Наталья Ивановна. Видео в Instagram опубликовала Оля Цибульская.

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Также певица выложила в ТikTok видео с именинницей.

Я соскучилась очень. Так сильно, что сложно подобрать слова и выразить эмоции. Я люблю тебя, мамочка. Какое счастье – снова обнять и сказать после всего, что мы пережили, – подписала видео Цибульская.

В Киев певица приехала всего на несколько дней. Сейчас Оля Цибульская работает над своим live-альбомом, релиз которого состоится уже скоро. А еще артистка готовит для поклонников сюрприз - неожиданный дуэт. С кем именно, Оля пока не рассказывает.

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Раньше мы рассказывали что Евгений Клопотенко передал "буряковую" эстафету KALUSH и Педану.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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