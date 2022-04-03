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Оля Цибульская жестко раскритиковала "голубей мира" Тодоренко и Лорак: Эти б***ские вонючие артисты!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 14:42
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Певица Оля Цибульская высказала все, что на самом деле думает об украинских артистах, которые сейчас продолжают работать в России и молчат о войне в родной Украине

Отмыться от позора и вернуться в Украину у Ани Лорак, Регины Тодоренко и других украинских звезд, которые промолчали о войне в родной стране, уже не получится.

Украинская певица Оля Цибульская в программе "Зірковий шлях" высказала свое мнение о продажных артистах и заявила, что не хочет иметь ничего общего с этими людьми.

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Та же Ани Лорак. Какие вы "голуби мира"?! Пересматриваешь их интервью, а там: "Ну стреляют где-то на Донбассе, но это решится, но я и вас люблю, и вас люблю". Тогда была попытка сидеть на двух стульях сразу, но сейчас, когда полномасштабная война? Погибать дети начали в первый же день, и когда ты до сих пор молчишь и прячешь язык. Та же Регина Тодоренко, которая выкладывала разбор гардероба. Как это возможно? – возмутилась Цибульская.

Также Цибульская рассказала, что в первые дни войны ей писал ее коллега по дуэту "Опасные связи", с которым ей приписывали роман, Александр Бодянский. По словам певицы, он просто сказал Оле, что "ей кажется", а после поздравил ее с 8 марта и пожелал "впускать в себя луч солнца". Оля призналась, что послала бывшего вслед за русским кораблем.

Когда ты общался с этими людьми, у вас были какие-то моменты...эти б***ские вонючие артисты! Говорили, что они несут и свет, и добро, и мир, и у них такая большая душа и они о ней поют...где вы сейчас?! Поменять свою карьеру на обстрелянных родственников в Одессе, как Тодоренко? Я не знаю, что должно быть в голове! Я понимаю, что она беременна. Но тем более, как ты можешь молчать и не реагировать? – резко высказалась Оля.

В то же время Тоня Матвиенко поддерживает Украину из Португалии.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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