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Оля Полякова чинит крышу себе и соседям: Делаю за свой счет (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
6 октября, 17:05
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Проблема с крышей в квартире певицы привела к тому, что ей пришлось делать ремонт. С приближением зимнего сезона, артистка решила не ждать помощи коммунальных служб и самостоятельно устранить проблему
Оля Полякова чинит крышу в своей квартире на Печерске
Оля Полякова чинит крышу в своей квартире на Печерске / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В начале года в квартире Оли Поляковой на Печерске затопило потолки, потому что сосульки начали таять и протекать в помещение. В итоге случилась серьезная авария и в квартире рухнул потолок. Игнорирование проблемы ЖЭКом привело к тому, что Полякова решила послушаться подписчиков и взять ситуацию под свой контроль.

В Instastories певица сообщила, что чинит крышу в своих апартаментах и показала, как они выглядят сейчас.

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Это кран, который, наконец-то, чинит мою крышу. Посмотрите на мою бедную квартиру, пока здесь проходит ремонт. Это крыша, которая в этом году упала моим детям на голову. Я сейчас делаю ремонт на крыше, – сказала Полякова в видео.

Оля Полякова решила починить крышу себе и соседям
Оля Полякова решила починить крышу себе и соседям / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица показала то место, в котором обвалился потолок.

Обвал потолка в доме Поляковой
Обвал потолка в доме Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Заодно певица решила отремонтировать крышу и в соседних трех подъездах за свой счет.

Послушала ваши советы, что нужно взять все в свои руки и сделать все за свой счет, – сказала Оля Полякова.

Певице пришлось менять потолки в квартире потому что крыша в доме полностью была прогнившей.

Это все могло упасть в один момент на голову. Все это текло на голову годами. Десять лет текла крыша, – отметила артистка.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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