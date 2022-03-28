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Оля Полякова готовит именные поздравления для врачей, спасателей и военных

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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28 марта, 15:03
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Поддержать боевой дух украинской армии, врачей и спасателей певица Оля Полякова решила необычным способом
Оля Полякова будет записывать видеопоздравления для военных, врачей и спасателей
Оля Полякова будет записывать видеопоздравления для военных, врачей и спасателей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Украинская исполнительница Оля Полякова, которая ранее эмоционально призвала народ Беларуси не ввязываться в войну с Украиной, готовит новый благотворительный проект.

Певица решила ежедневно записывать именные поздравления с днем рождения для украинцев, которые защищают нашу страну по всем фронтам: бойцов ВСУ и теробороны, медиков, волонтеров и спасателей. Такая инициатива Поляковой направлена на то, чтобы поднять настроение и боевой дух украинцев в период войны.

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Любой желающий сможет оставить заявку и получить поздравление для своих близких и родных в видеоформате. О проекте Оля сообщила в своем Instagram и также пригласила других украинских звезд присоединиться к этой инициативе.

Многие поклонники Поляковой поддержали идею певицы и поблагодарили ее за такой вклад в победу:

  • "Какая хорошая идея"
  • "Ой, как здорово"
  • "Умничка, классная идея!"
Скриншот: Instagram

Ранее сообщалось, что Маша Ефросинина опустила Полину Гагарину за "антинацистский" концерт в Лужниках. Самые свежие новости вы можете найти в нашем в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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