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Оля Полякова обратилась к Реджепу Эрдогану: он может спасти жителей Мариуполя и его защитников

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 11:01
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Украинская певица Оля Полякова обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой помочь освободить из Мариуполя мирное население и украинских военных
Оля Полякова попросила Реджепа Эрдогана спасти людей из Мариуполя
Оля Полякова попросила Реджепа Эрдогана спасти людей из Мариуполя / Фото: instagram.com/polyakovamusic, Офис Президента Украины

Благодаря украинской исполнительнице Оле Поляковой гимн Украины звучит со всех стадионов Европы – перед матчем в Афинах, в Стамбуле и в Анталии. Кроме того, исполнительница не теряет возможность рассказать всему миру о том, что сейчас происходит в Украине.

Так, после благотворительного футбольного матча команды "Шахтер" Рината Ахметова и турецкой команды "Антальяспор" в эфире телеканала Freedom Оля Полякова обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану, сообщает Интерфакс-Украина.

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Украинская певица попросила у турецкого лидера воспользоваться влиянием на власти РФ и помочь в эвакуации Мариуполя.

Если взять Азовсталь. Мы все видели сколько людей там находится. Там находится 1 000 человек. Там находится много детей. Эти дети 61 день не видели солнца. Вы себе представляете 61 день люди сидят в подвалах? Я хочу обратиться к местному правительству и лично к Эрдогану для того, чтобы он открыл морской коридор. Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников! Поэтому я прошу вас воспользоваться своим влиянием на агрессора и совершить огромную и очень важную миссию по спасению, – сказала в эфире телеканала Полякова.

Ранее Оля Полякова объяснила, зачем согласилась на интервью с Ксенией Собчак.

Мария Коробова
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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