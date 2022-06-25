Полякова обратилась к Зеленскому и попросила его о "лучшем подарке в мире"

Певица опубликовала в Instagram пост, в котором упомянула подругу из России. При чем здесь она и Президент Украины – читайте в материале

Полякова попросила У Зеленского подарок для Ники Белоцерковской / Фото: instagram.com/polyakovamusic, Офис Президента Украины

В начале полномасштабной войны Оля Полякова с дочками уехала за границу. Их приютила во Франции Ника Белоцерковская – подруга артистки, известная российская блогерша. Сейчас певица выступает на благотворительных концертах в разных странах мира, а ее девочки все еще находятся у Ники.

Ника Белоцерковская, которую знают в соцсетях как Belonika, родилась в Одессе, выросла в Питере, а в последние годы живет во Франции. Она стала одной из тех, кто откровенно осудил Россию за нападение на Украину. В результате на блогершу начали "охоту" в стране-агрессоре : у нее арестовывают имущество, против нее возбуждают уголовные дела и т.п.

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Сегодня у Белоцерковской день рождения. Оля Полякова поздравила свою подружку с 52-летием, опубликовав пост в Instagram. Также артистка описала, как Ника поддерживает украинский народ.

Оля Полякова поздравила подругу с днем ​​рождения / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Это наша Ника! И у нее сегодня день рождения! А наша, потому что с первого дня войны за нас, несмотря на первое уголовное дело в россии за правду об Украине и российской агрессии. Затем федеральный розыск, а накануне своего дня рождения в россии арестовали все ее имущество! А она все равно говорит и пишет, а еще помогает Одессе, госпиталям и раненым, потому что зов крови, потому что одесситка! – подчеркнула Полякова.

По случаю дня рождения Белоцерковской Оля Полякова... обратилась к президенту Украины! Певица попросила Владимира Зеленского сделать подарок ее подруге - предоставить украинское гражданство. Ведь, по мнению артистки, Ника заслужила это.

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Певица попросила предоставить гражданство Украины блогеру / Фото: instagram.com/polyakovamusic

И в день рождения этой смелой женщины я хочу обратиться к нашему Президенту Владимиру Зеленскому и попросить лучший подарок в мире — украинское гражданство для Белоцерковской Вероники, как для верной дочери своего народа!, – отметила артистка.

Фолловеры и звездные коллеги Поляковой поддержали ее инициативу. Одной из первых высказалась за – дизайнер Екатерина Сильченко.

Поддерживаю!

Поддерживаю. Пусть еще одного патриотического гражданина станет больше в Украине!

Пусть везет этому настоящему и искреннему человеку.

Я думаю, что все у нее будет хорошо и гражданство точно получит, потому что она наша.

Скриншот Instagram

Что говорит сама Ника Белоцерковская

В комментариях под постом-поздравлением Оли Поляковой блогерша написала, что вполне законно может получить гражданство Украины и даже в упрощенном порядке.

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Дорогие, переживающие за мое гражданство, комментаторы. Не нервничайте – его я могу получить на абсолютно законных основаниях и даже в упрощенном порядке – по праву рождения в Одессе и потому что у меня там же проживает часть моей семьи.

Не тратьте нервы, я ничего ни у кого не прошу, – написала подруга Поляковой.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что осталась без финансов во время войны.