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Оля Полякова поделилась секретами роскошной фигуры и рассказала, как не поправиться в новогоднюю ночь

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 декабря, 19:55
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Звездный детектив проекта "Маска", популярная певица Оля Полякова за кулисами шоу откровенно рассказала, почему никогда не набирает лишние кило после праздников и как ей удается всегда поддерживать стройную фигуру
Оля Полякова рассказала, как не поправиться в Новый год
Оля Полякова рассказала, как не поправиться в Новый год / Фото: пресс-служба

Звезда украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в грандиозном шоу "Новорічна МАСКА на каналі "Україна" исполнит сразу две дуэтные песни со своими коллегами. На съемочной площадке суперпопулярного проекта артистка рассказала, прибегает ли к диетам после длительных праздников.

Я ничего об этом не знаю, ведь никогда не выхожу из формы! Дорогие мои, меньше жрите, много двигайтесь, занимайтесь сексом и будете иметь такую ​​попку, как у меня! – поделилась Оля Полякова за кулисами канала "Украина".

Недавно Полякова призналась, что поддерживать хорошую форму ей помогает спорт. Она пытается каждое утро выходить в парк, делать выпады и другие известные упражнения. Но всегда ли это удается сделать певице?

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Конечно, нет. Когда у меня не хватает сил заниматься спортом, я просто не жру на ночь! Все запомните: не можете тренироваться – не жрите! – улыбаясь, рассказала артистка.

Оля Полякова поделилась секретом стройности
Оля Полякова поделилась секретом стройности / Фото: пресс-служба

Более того, Полякова нашла ответ и на вопрос о ее хозяйственных талантах. Певица часто делится историями о том, какие вкусные блюда готовит к ужину. Однако и здесь есть лайфхак от артистки:

Я готовлю – они едят! А я просто смотрю на это, – смеясь, отметила Оля Полякова на съемочной площадке шоу "Новорічна МАСКА".

Шоу "Новорічна МАСКА на каналі "Україна" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская , Злата Огневич , Анастасия Приходько , SLAVA KAMINSKA , Миша Романова , Анна Тринчер , Ассия Ахат , Lida Lee , певцы Павел Зибров , Олег Скрипка , Дима Коляденко , Петр Черный , Gena VITER и Иво Бобул , актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын , супермодель Алла Костромичева , фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук , лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец , участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи , олимпийская чемпионка Ольга Харлан , блогер Олег Машуковский , шоумен JULIK , а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик , Анна Панова , Олег Панюта , Алена Винницкая , Григорий Герман , Виталий Школьный , Максим Сикора , Юлия Галушка и ХАС .

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Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна МАСКА на каналі "Україна" 31 декабря в 20:00!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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