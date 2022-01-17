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Оля Полякова празднует день рождения: ТОП лучших перевоплощений певицы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 января, 20:55
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17 января поп-дива украинской эстрады празднует свой день рождения. Супер-блондинке сегодня исполнилось 38 лет, по этому случаю вспоминаем лучшие наряды певицы
Оля Полякова празднует день рождения
Оля Полякова празднует день рождения / Фото: пресс-служба

Оля Полякова точно знает, как удивить поклонников яркими и смелыми образами. Певица не боится экспериментировать и примерять самые неожиданные наряды. При этом исполнительница всегда держит себя в форме и ранее делилась секретом своей фигуры.

Ко дню рождения Оли Поляковой мы собрали самые неординарные и эффектные образы исполнительницы на шоу "Маска".

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Оля Полякова празднует день рождения

И на сцене, и в роли звездного детектива Оля Полякова появлялась в различных комбинезонах, которые отлично подчеркивали прекрасную фигуру певицы. Будь то леопард или розовый латекс, Оля всегда выглядит на все "сто".

Певица в образе соблазнительного кролика

Хотя публика давно привыкла к тому, что Полякова блондинка, певица иногда любит поэкспериментировать с цветом волос. Натуральные волосы, правда≤ певица не красит, но парики носит с удовольствием.

Оля Полякова стала брюнеткой

Так, например, фанаты могли увидеть Олю совершенно в противоположном ей образе – брюнеткой или, например, жгучей рыжей.

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Королева ночи примерила рыжий парик

Вместе с париками, в арсенале Поляковой есть еще одна фишка для эффектных перевоплощений – цветные линзы.

Полякова примерила линзы

От природы певица имеет карий цвет глаз, но с линзами ее взгляд меняется кардинально.

Оля в шоу "Маска"

Глядя на то, как Оля умело меняет свои наряды и не боится показать себя в разных амплуа, можно смело заявить, что она не только королева ночи, но и королева перевоплощений!

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Полякова удивляет перевоплощениями

Какие подарки Оля Полякова получила в этом году, певица пока не рассказала. Но ранее исполнительница поделилась, какие сюрпризы ей обычно делает муж.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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