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Оля Полякова рассказала, что оккупанты расстреляли подругу ее дочери

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 08:40
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Оля Полякова активно ведет соцсети и старается достучаться до россиян
Оля Полякова дала интервью оппозиционному российскому YouTube-каналу
Оля Полякова дала интервью оппозиционному российскому YouTube-каналу / Фото: скриншот

Недавно Оля Полякова дала интервью оппозиционному российскому You-каналу и рассказала о войне в Украине. Певица, как и многие другие артисты, подчеркнула, что россияне расстреливают украинцев, а не только целятся по военным объектам, как об этом твердит российская власть.

Так, одной из жертв российских оккупантов стала семья 17-летней дочери Оли Поляковой Маши.

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Россияне стреляют не только по военным объектам, они пришли убивать. Два дня назад расстреляли подружку Маши. Она в машине ехала с мамой и маленькой семилетней сестрой. Расстреляли сверстницу моей старшей дочери, которую она знала! Я не понимаю, как это можно простить

Артистка призывает россиян выходить на митинги и не молчать.

Ранее Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах"

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Элина Пелешенко
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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
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Цитата дня

Женщины, рискующие своей жизнью в Украине - вы невероятные и весь мир за вами!

Цитата на segodnya.ua
Дженнифер Энистон Актриса
Джен поддержала Украину!

Україна 24

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