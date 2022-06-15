Оля Полякова рассказала, где будет учиться ее старшая дочь Маша

Исполнительница Оля Полякова рассказала, где продолжит учебу ее старшая дочь Маша, которая в этом году окончила школу

Маша Полякова выбрала, на кого будет учиться / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, которая совсем недавно раскрыла свой настоящий возраст, в этом году стала мамой выпускницы – ее дочь Маша окончила 11 класс.

Впереди у 17-летней Марии обучение в университете и, как рассказала исполнительница, девушка уже выбрала направление, в котором хочет развиваться. Так, Маша решила пойти о стопам звездной мамы и тоже выбрала музыку.

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Как рассказала Полякова в программе "Сніданок з 1+1", ее дочь уже подала документы в пять иностранных учебных заведений. Пока Мария ждет результатов приемной комиссии и еще точно не знает, где именно будет получать высшее образование.

Куда вступим и как будем тянуть по финансам – туда и пойдем, – отметила Полякова.

Напомним, что Маша Полякова уже давно увлекается музыкой. Более того, уже в таком юном возрасте девушка вместе со своими друзьями создала коллектив "Швы". Дебют молодого нестандартного коллектива состоялся в ноябре прошлого года и вызвал неоднозначный реакции среди пользователей Сети.

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Несмотря на критику в адрес творчества дочери, звездная мама всецело поддерживает ее и позволяет развиваться в тех направлениях, которые нравится Марии.

Ранее Оля Полякова призналась, что осталась без финансов во время войны.