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Оля Полякова с дочерью и подругами нарядилась в одинаковые платья (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 августа, 09:50
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Певица сейчас находится на отдыхе, но не забывает баловать своих подруг вкусной едой. Вчера она испекла для всех хлеб, а теперь они планируют лепить вареники с вишней
Оля Полякова с подругами в одинаковых нарядах
Оля Полякова с подругами в одинаковых нарядах / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица, которая недавно сразила шикарными ногами, но фанаты заподозрили фотошоп, показала, что не боится появиться на публике в таком наряде, как у кого-то. В Instagram она это подтвердила соответствующими снимками, подписав их так:

Богини спустились с Олимпа! Какое платье выбираете?

На фото Оля Полякова вместе со своей дочерью Машей, подругой Никой Белоцерковской, которая издает кулинарные книги и еще одной подругой, которую певица не отметила на снимке, нарядились в абсолютно одинаковые платья.

Все четыре женщины позировали на фоне моря и с посудой в руках, которая по орнаменту напоминает принт платьев. И лишь Маша позировала с букетом синих цветов в руках.

В сториз Оля рассказала и показала, что собирается с подругами лепить вареники с вишнями.

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Наряды девушек пришлись по вкусу певице Екатерине Бужинской, модели Снежане Онопко, жене Дмитрия Монатика Ирина и другим подписчикам:

  • Одинаковые платья, а как по разному на всех смотрятся. Оля – Вы лучше всех.
  • Красотища.
  • Настоящие Богини! А Ваши эфиры огонь
  • Красиво.

Смотрите интервью с дочкой Оли Поляковой о карьере и творчестве:

Ранее Оля Полякова разгромила Меладзе, назвавшего ее фриком.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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