Оля Полякова шокировала фанатов самыми сокровенными тайнами своей жизни

Известная артистка решила поделиться с поклонниками секретными мыслями и жизненными взглядами. Оля Полякова выпускает первую собственную книгу

Оля Полякова выпустила первую книгу

"неВредные советы взрослой девочки" – книга состоит из четырех глав, которые освещают ключевые этапы из жизни артистки – как она стала знаменитостью. Полякова, которая выбрала самый дерзкий образ для нового выпуска "Маски", рассказывает, как найти свое призвание и обрести внутреннюю свободу.

В разделе "Яжемать" читатели смогут узнать, как быть лучшей мамой без ущерба для своей жизни — правилам здорового и счастливого эгоизма. Также в сборнике исполнительница делится рекомендациями, как сделать так, чтобы ваши желания исполнялись. При этом Оля говорит, что не собирается никому навязывать свое мнение:

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Я не психоаналитик, не гуру и не коуч – их и так слишком много развелось в последнее время. Я всего лишь женщина, которая кое-что поняла об этой жизни и ее законах. Или не поняла… Я могу ошибаться, могу повторяться, могу сама себе противоречить, но я честна и снисходительна сама к себе, – делится певица.

Фото: Пресс-служба

Известно, что книга, рассчитанная на самый широкий круг читателей. Звездный автор обещает, что, ознакомившись с ней, вы сможете научиться не обращать внимания на критику и найти баланс между работой и отдыхом.

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