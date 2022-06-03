Оля Полякова раскрыла свой истинный возраст и призналась, почему его стыдилась

Украинская певица Оля Полякова призналась, что всегда скрывала свой настоящий возраст от поклонников и объяснила, зачем это делала

Оля Полякова назвала свой настоящий возраст / Фото: Скриншот из YouTube

День рождения Оли Поляковой уже стал особым событием для украинского шоу-бизнеса – королеву ночи поздравляли все коллеги по сцене, а она приветствовала их на шумных вечеринках.

В январе 2022 сайт "Сегодня" показал самые яркие перевоплощения певцы в честь ее 38-летия. Но, как оказалось, на самом деле Оле исполнилось 43 года!

Реклама

Полякова призналась в своем шоу с Машей Ефросининой "Взрослые девочки", что всегда скрывала свой возраст от публики и называла другие цифры прессе.

Мне казалось это важным. Вот я так выгляжу, никто не дает мне моего возраста, почему я должна его называть. Я не понимала почему, это со мной происходило, – откровенно рассказала певица.

Оля вспомнила, что долгое время считала себя никем и волновалась из-за того, то долго не могла стать популярной.

Когда мне было 30, я ничего не достигла! Я была никто, хотя уже лет 15 работала, как проклятая лошадь. Никто не обращал на меня внимание. И в 30 лет у меня был большой день рождения, на который впервые пришли СМИ и они спросили: "Сколько вам лет?", и мне показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой и петь незамысловатые песенки – как-то стыдно, поэтому я сказала, что мне 25, – рассказала Оля.

Несколько лет назад в Сети стала появляться информация о том, что Полякова родилась не в 1984 году, а в 1979. Это очень расстроило исполнительницу.

Реклама

Когда в Википедии появилась настоящая дата рождения и ее нельзя было исправить, я выла, будто кто-то умер. Мне казалось, что это так позорно! Мне было стыдно, что я это скрывала, – поделилась Полякова.

Лишь тогда, когда в Украине началась война Оля поняла, что это не имеет никакого значения и ценности заключаются совсем в других вещах.

Ранее Оля Полякова призналась, что осталась без финансов во время войны.