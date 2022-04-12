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Оля Полякова спела трогательную Колыбельную для Украины и показала ужасы войны

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 23:55
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Оля Полякова спела нежную колыбельную для украинских детей. В основу новой композиции легла знаменитая мелодия украинского композитора Мирослава Скорика
Оля Полякова спела Колыбельную для Украины
Оля Полякова спела Колыбельную для Украины / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Несмотря на блокировку Instagram-аккаунта Оли Поляковой, певица продолжает рассказывать информацию о войне всеми миру и делиться с поклонниками своим творчеством.

Украинская исполнительница записала очень нежную и трогательную песню "Колыбельная мелодия Украины". В клипе певица рассказала о войне в Украине и показала ужасающий военные хроники. Пробирает до мурашек!

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Когда мне прислали колыбельную, которую вы сейчас слышите, она настолько пронзила мое сердце, что я просто не смогла не записать ее. Она вызывает образы детишек из всех уголков государства, переживших до сих пор переживающих бомбардировки в подвалах, просыпаются под звуки взрывов, прощаются со своими родителями на вокзалах. Но конечный смысл песни в том, что даже в самые трудные мгновения мы, украинцы, не теряем надежду снова видеть мирное небо, веру в нашу победу, – рассказала о новой песне Полякова.

В основу нежной музыкальной композиции Оли легла известная мелодия украинского композитора Мирослава Скорика из кинофильма "Высокий перевал".

Ранее Оля Полякова спела гимн Украины перед футбольным матчем в Греции.

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Мария Коробова
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