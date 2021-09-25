Оля Полякова уговаривала дочь бросить курить, а в итоге закурила сама

Певица призналась, что не может наказывать свою дочь и долго на нее злиться. Полякова также рассказала о песнях Маши с матами

Оля Полякова пожаловалась на то, что ее дочь курит и матерится / Фото: YouTube

Мы уже рассказывали, что недавно Оля Полякова назвала Моргенштерна "глубоко талантливым человеком". Тогда же певица рассказала о скандальных песнях своей старшей дочери Маши.

По словам артистки, она до самого концерта Маши Поляковой и ее группы не слышала песен и не знала, что там будут маты. Девочка же к хейту, который вылился на нее после выступления, была готова.

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Оля Полякова утверждает, что Маша очень самостоятельная и уверенная в себе девочка. Но при этом звездная мама не может справиться с курением дочери.

Я не курила 15 лет, пока вот эту х*рню не нашла у своего ребенка. Я ее нашла и закурила, – показала Полякова электронную сигарету в выпуске шоу с Машей Ефросининой "Взрослые девочки".

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Оля признается, что не знает, как сделать так, чтобы Маша не курила. Она отнимает у девочки сигарету, но та покупает новую. Исполнительница даже угрожала дочери тем, что не оплатит ее обучение в университете, но также сказала, что, конечно, оплатит, и Маша это знает.

А однажды после ссоры с дочкой Полякова на следующий день купила ей дорогую обувь:

Я вообще не знаю, как наказывать детей. Мы с Машей были в Ницце, мы поругались, она назвала меня плохим словом, послала... На следующий день я купила ей за 800 евро босоножки от Dior.

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