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Оля Полякова в "голом" комбинезоне показала соблазнительные формы со сцены (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
28 июля, 08:33
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24 августа зрители телеканала "Украина" увидят масштабное шоу "З Днем народження, Україно!", в котором выступят самые популярные артисты страны
Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте «З Днем народження, Україно!»
Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте «З Днем народження, Україно!» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Королева ночи Оля Полякова выбрала для концерта ко Дню независимости, как она и любит, эпатажные наряды. Первый образ певицы – цельный купальник, обильно украшенный блестками, оригинальный мерцающий жакет и головной убор в виде короны.

Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте
Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте "З Днем народження, Україно!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

После этого Оля сменила эффектный костюм на длинный кожаный плащ красного цвета, подчеркнув талию поясом. Артистка выступила на сцене без балета, самостоятельно сыграв на белоснежном рояле.

Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте
Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте "З Днем народження, Україно!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Последний образ певицы – бесспорно самый сексуальный. Оля примерила "голый" облегающий комбинезон, который повторял ее соблазнительные формы.

Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте
Оля Полякова показала 3 эффектных образа на концерте "З Днем народження, Україно!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В тренде

А какие песни исполнит Королева ночи – зрители узнают 24 августа в эфире канала "Украина".

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" прозвучат 30 любимых песен всех поколений, созданные за годы независимости Украины. Зрители канала "Украина" также увидят впечатляющие выступления VERKA SERDUCHKA, Олега Винника, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Ирины Билык, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зиброва, Русланы, ALEKSEEV, Анастасии Приходько, Оли Цибульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, Lida Lee, групп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go A, KADNAY.

Ранее сообщалось, что 24 украинки решатся на шокирующие перевоплощения в новом шоу на телеканале "Украина" "Я везу тобі красу".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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