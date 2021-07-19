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Полякова в колготках в сетку и боди с цепями сразила фанов длинными ногами: Украинская Мадонна!

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 июля, 20:30
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"Королева ночи" вернулась к долгожданной концертной деятельности и провела три концерта в Украине. Во время выступлений звезда порадовала фанов роскошными нарядами
Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, поклонники которой недавно заподозрили ее в фотошопе, показала фотографии со своих недавних концертов. Звезда отправилась в Кривой Рог, затем в Киев и во Львов, чтобы порадовать более 20 тысяч своих украинских зрителей.

Красочными фото, на которых Оля Полякова была запечатлена во время самых ярких моментов шоу, звезда поделилась в Instagram. В своих нарядах артистка сделала акцент на стройных и длинных ногах – Полякова надела блестящее боди с цепочками, колготки в сетку и обула серебристые ботинки на высоком каблуке.

Кривой Рог – Киев – Львов. Три прекрасных концерта, три тысячи километров переездов и перелётов, более 20 тысяч зрителей! Как же я за этим соскучилась! – написала Оля Полякова.

Оля Полякова сразила шикарной фигурой на концерте
Оля Полякова сразила шикарной фигурой на концерте / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: facebook/polyakovamusic

Оля Полякова провела концерты в трех городах Украины
Оля Полякова провела концерты в трех городах Украины / Фото: facebook/polyakovamusic

В комментариях поклонники назвали Олю Полякову украинской Мадонной.

  • "Украинская Мадонна"
  • "Оля, вы классная"
  • "Шикарная"
  • "Какие ноги"

Смотрите эксклюзивное интервью с дочкой Оли Поляковой, Машей, о начале ее карьеры и творчестве:

Напомним, что ранее Оля Полякова выпустила клип "Взрослая девочка", в котором, по сюжету, ее клонировали китайцы.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду.

Алексей Дурнев телеведущий и блогер
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