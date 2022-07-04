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Оля Полякова вернулась в Украину. Что из-за сирены не смогла сделать певица? (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 июля, 09:52
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Несколько месяцев певица находилась с детьми за границей. И вот наконец-то "Королева ночи" вступила на родную землю. Что произошло со звездой по приезду и где ее дочери – читайте в материале
Оля Полякова показала свой путь в Украину
Оля Полякова показала свой путь в Украину / Фото: Pinterest, instagram.com/polyakovamusic

В первые дни полномасштабной войны Оля Полякова вывезла своих дочерей – 17-летнюю Машу и 10-летнюю Алису за границу. Их приютила во Франции подруга артистки, российская блогерша Ника Белоцерковская. Все это время певица ездила на благотворительные концерты по Европе и США. А девочки оставались у маминой подруги.

Полякова планировала вернуться на Родину 5 июля . Однако из-за сильного желания попасть домой, сделала это раньше.

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В Instastories звезда показала непростой путь, который она проделала в родную страну.

Оле пришлось выстоять огромную очередь на границе. Она показала, как многие возвращаются в Украину.

Поляковой пришлось простоять в очереди. Фото: скриншот Instastories

Въехав на территорию Украины, Полякова не смогла заправиться из-за воздушной тревоги. Певица говорит, что отвыкла от сирен.

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Я в Украине. Едем по дороге, не смогли заправиться и сходить в туалет, потому что воздушная тревога. Все закрыто, заправки закрыты. Я что-то переживаю. Отвыкла я от этих тревог, – призналась артистка.

А вот дома Полякову ждал приятный сюрприз – накрытый стол с зеленым борщом и запеченной курицей и салатом.

Артистка показала, как ее встретили дома. Фото: скриншот Instastories

Также звезда поделилась с фолловерами, что за ужином они чуть не подрались за...огурец.

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Мы ссоримся за огурец. Таких огурцов в Европе нет. Они там большие и как из теплицы. А такие маленькие и колючие только у нас, – заявила Полякова.

У певицы были дискуссии из-за огурцов. Фото: скриншот Instastories

А где же дочери артистки?

Оля Полякова признавалась, что дети очень хотят домой, особенно младшая Алиса. Сама артистка колебалась брать их с собой. Есть вероятность, что девочки пока остались во Франции.

Певица с дочками Машей и Алисой
Певица с дочками Машей и Алисой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Что планирует Полякова делать в Украине?

Звезда планирует дать благотворительные концерты для бойцов ВСУ, беженцев и других людей, которые остались. У нее уже расписаны даты.

Кроме концертов у артистки есть другие масштабные планы – Полякова планирует записать альбом на украинском языке. В него войдут песни "Доленька" и "Оля", которую певица перевела с русского.

Недавно Оля Полякова показала, как ее младшая дочь исполнила гимн Украины.

Раньше мы писали, что певица обратилась к Владимиру Зеленскому и попросила его о "лучшем подарке в мире".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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