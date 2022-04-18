Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся и корабль

Дантес - враг РФ

Концерт ONUKA

Кэри и песик

Поцелуи Лопес

Обращение Ришара
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Оля Полякова вызверилась на "продажного" Филиппа Киркорова: Он перешел на сторону зла

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 23:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская певица жалеет о своей дружбе с российским поп-королем после его никчемной выходки
Оля Полякова жестко прошлась по Филиппу Киркорову
Оля Полякова жестко прошлась по Филиппу Киркорову / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/fkirkorov

Слова Филиппа Киркорова в поддержку Оксаны Марченко и ее мужа-предателя не остались без внимания. На такую бессмысленную выходку певца отреагировала и Оля Полякова, которая раньше хорошо дружила с ним и даже считала примером для артистов.

В интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" певица призналась, что дружба с Киркоровым вызывала очень много вопросов у ее поклонников в Украине и у людей, кто ее знал и видел.

Реклама

И я все время его защищала, потому что во-первых, любила его по-человечески, поэтому для меня такое разочарование, меня прям вынесло. Он действительно мне ни разу не позвонил по телефону, ни разу не написал ни одного вопроса: "как вы", "как твои дети", "вы живы ли вообще". Но он молчал. Когда ты молчишь, у тебя есть возможность не переходить на сторону зла, хотя бы так. Хотя я считаю, что молчание – это тоже переход на сторону зла, – поделилась звезда.

Оля Полякова также призналась, что с Филиппом Киркоровым они очень часто разговаривали на тему Украины и "он очень скучал, переживал, что его забудут здесь, он хотел вернуться".

Я просто ждала, когда он проявится, когда он сделает хоть какой-нибудь шаг, чтобы я поняла, что у него в голове. И когда он сделал этот шаг... То есть он не поинтересовался, не пожалел никого из Украины... Вот так перейти на сторону зла, вот так в поддержку преступника... Ну, понятно, почему он это сделал, правда. У него там какие-то юбилейные концерты, сорвались спонсоры, все это деньги. Но когда ты продаешься за идею, это хоть можно понять, а когда ты продаешься за бабки – это так мелочно, – отметила артистка.

Также в интервью Оля Полякова рассказала о том, где сейчас находится ее семья.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять