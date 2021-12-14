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Олю Цибульскую поздравил с днем рождения Мистер Биг и это не шутка – смотрите видео

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 10:49
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Певица похвасталась крутым поздравлением, которое получила от своего любимого персонажа "Секса в большом городе"
Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", поздравил Олю Цибульскую с днем рождения
Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", поздравил Олю Цибульскую с днем рождения / Фото: instagram.com/cybulskaya

Сегодня Оля Цибульская, которую обвинили в пиаре на разводе DZIDZIO, празднует 36-летие. По случаю дня рождения исполнительница получила видеопоздравление от Криса Нота – сыгравшего роль возлюбленного Кэрри Бредшоу в сериале "Секс в большом городе".

Экранный Джон Престон он же Мистер Биг рассказал Цибульской, что знает о ее новой песне и даже пригласил в свой бар, где украинка смогла бы спеть. Крис также сказал, что с удовольствием приехал бы в Украину на концерт Оли.

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Чтобы посмотреть видео, свайпайте влево:

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Оказалось, что саундпродюсер американского лейбла, с которым сотрудничает Оля Цибульская, дружит с голливудским актером, потому попросил Криса поздравить артистку с днем рождения.

У меня день рождения. 36 – это и секс, и город, и ближайшие люди. После приветствия, которое я получила утром от моей команды я поняла – возможно все! Оказалось, что саундпродюсер американского лейбла, с которым мы обсуждаем сотрудничество, не только имеет связь с моим любимым сериалом, но и дружит с ним! Узнали? Пусть ваши мечты сбываются! – написала в посте Оля Цибульская.

Поздравление, о котором мечтает каждая фанатка сериала! И нет, я не завидую...

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Ранее сообщалось, что из-за Мистера Бига и премьерной серии "And Just Like That" компания тренажеров Peloton потерпела значительные убытки.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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