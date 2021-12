Олю Цибульскую поздравил с днем рождения Мистер Биг и это не шутка – смотрите видео

Певица похвасталась крутым поздравлением, которое получила от своего любимого персонажа "Секса в большом городе"

Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", поздравил Олю Цибульскую с днем рождения / Фото: instagram.com/cybulskaya

Сегодня Оля Цибульская, которую обвинили в пиаре на разводе DZIDZIO, празднует 36-летие. По случаю дня рождения исполнительница получила видеопоздравление от Криса Нота – сыгравшего роль возлюбленного Кэрри Бредшоу в сериале "Секс в большом городе".

Экранный Джон Престон он же Мистер Биг рассказал Цибульской, что знает о ее новой песне и даже пригласил в свой бар, где украинка смогла бы спеть. Крис также сказал, что с удовольствием приехал бы в Украину на концерт Оли.

Оказалось, что саундпродюсер американского лейбла, с которым сотрудничает Оля Цибульская, дружит с голливудским актером, потому попросил Криса поздравить артистку с днем рождения.

У меня день рождения. 36 – это и секс, и город, и ближайшие люди. После приветствия, которое я получила утром от моей команды я поняла – возможно все! Оказалось, что саундпродюсер американского лейбла, с которым мы обсуждаем сотрудничество, не только имеет связь с моим любимым сериалом, но и дружит с ним! Узнали? Пусть ваши мечты сбываются! – написала в посте Оля Цибульская.

