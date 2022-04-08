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Олю Полякову заблокировали в Instagram: что произошло и в каких соцсетях искать певицу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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8 апреля, 19:03
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Сегодня многие знаменитости не боятся высказывать свою позицию касательно войны, которую в Украине развязала Россия. Особенно активно освещают события звезды украинского шоу-бизнеса
Аккаунт Оли Поляковой в Instagram заблокировали за размещения контента о войне в Украине
Аккаунт Оли Поляковой в Instagram заблокировали за размещения контента о войне в Украине / Фото: instagram.com/polyakovamusic, Коллаж: Сегодня

На своей странице в Instagram Оля Полякова размещала фото и видео из открытых источников, призывала украинцев помогать друг другу, пыталась достучаться и до белорусского народа, чтобы он не участвовал в войне в Украине.

Также Оля постила фото из Бучи и других городов Украины – снимки, на которых запечатлены зверства российской армии, облетели весь мир. Однако в каждой соцсети есть правила и свои "фильтры". Видимо, Instagram настолько не понравились честные публикации о том, что происходит в Украине, что страничка Оли была заблокирована. Не исключено, что на страницу Поляковой жаловилась россияне – вследствие чего аккаунт попал в бан.

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У меня заблокировали Instagram! За правду! За признание ужасных преступлений российских оккупантов в Украине! – пишет Оля.

Полякова призвала поклонников подписаться на ее страничку в Facebook.

Скриншот: Facebook

Подписчики Оли отметили, что, к сожалению, Facebook далеко от Instagram не ушел и тоже блокирует некоторые сообщения о войне в Украине. И это неудивительно, ведь обе соцсети принадлежат одной компании – Meta.

Скриншот: Facebook

Отметим, что после того, как в Сети появились кадры из Бучи и других городов Украины, люди стали активно делиться ими в Instagram, однако соцсеть начала блокировать такие снимки.

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Ранее Оля Полякова призвала украинских артистов, молчавших о войне, озвучить свою позицию.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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